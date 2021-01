Siemens habe in Q1 2020/21 u.a. durch ein signifikantes Wachstum in China deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Vor allem in der Sparte Digital Industries sei es mit einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzzuwachs von 5% auf 3,765 Mrd. EUR und einem bereinigten operativen Ergebnis (EBITA) von 848 Mio. EUR (+57%) deutlich besser gelaufen. Auch bei der Infrastruktur-Sparte (Umsatz: +4% auf 3,477 Mrd. EUR, EBITA +39% auf 391 Mio. EUR) seien die Kennzahlen deutlich angestiegen. Detaillierte Konzern-Zahlen wolle Siemens zur HV am 3. Februar nennen.



VW habe nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Jahr deutlich weniger verdient. Das operative Ergebnis vor Sonderposten (Dieselthematik) habe im abgelaufenen Jahr bei rund 10 (Vorjahr: 19,3) Mrd. EUR gelegen.



Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) drohe Australien mit der Abschaltung der Suchmaschine Google. Der US-Konzern habe damit auf Pläne der australischen Regierung für neue Medien-Richtlinien reagiert, nach denen IT-Riesen wie Alphabet oder Facebook lokalen Medienunternehmen Geld zahlen müssten, wenn sie deren Inhalte verbreiten würden.



Vor allem eine hohe Nachfrage aus China und den USA nach hochpreisigem Cognac habe Remy-Cointreau im abgelaufenen Quartal auf vergleichbarer Basis ein Umsatzplus von 25,1% auf 350 Mio. EUR beschert. Auch das laufende Quartal habe schwungvoll begonnen, habe es weiter geheißen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (31.03.) habe Remy Cointreau beibehalten.



Der Euro habe etwas Auftrieb von den Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland und dem Euroraum erhalten. Diese seien zwar leicht rückläufig gewesen, allerdings weniger stark als befürchtet.



Die durch die Corona-Eindämmungsmaßnahmen vielfach schon gesenkten Wachstumsprognosen hätten die Ölpreise nahezu einfrieren lassen. Nach mehreren Tagen mit aufwärtsgerichteter Tendenz habe der Goldpreis vor dem Wochenende wieder nachgegeben. (25.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,24%, MDAX -0,36%, TecDAX -0,28%) wurde zum Wochenausklang von der Corona-bedingten Vorsicht der Anleger geprägt, so die Analysten der Nord LB.Lediglich die kräftigen Kursgewinne von VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und Siemens hätten ein deutliches Nachgeben des deutschen Leitindex verhindert. Siemens (+7,27%) habe mit Quartals-Eckdaten begeistert, die vor allem in der Digitalsparte deutlich die Erwartungen übertroffen hätten. VW (+1,88%) habe mit einem starken Schlussquartal überrascht.Der rekordverwöhnten Wall Street ( Dow Jones -0,57%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,09%) sei zum Wochenschluss die Puste ausgegangen. Enttäuschte Minen habe es vor allem bei den Investoren von IBM (-9,3%) und Intel (-9,9%) gegeben, deren Aktienkurse in den Keller gerauscht seien. Nikkei 225 notiere freundlich bei 28.822,29 Punkten.