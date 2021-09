Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte stärkere Verluste erlitten und der DAX sank zeitweise unter 15.600 Punkte auf das niedrigste Niveau seit Anfang August, so die Analysten der Helaba.Im Tagesverlauf sei es zu einer kleinen Erholung gekommen und der Index habe bei 15.610 Punkten (-1,5%) geschlossen. Die Analysten hätten in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auf das erhöhte Korrekturrisiko infolge der hohen Bewertung und des fehlenden Anstiegsmomentums hingewiesen. Scheinbar steige auch die Spannung im Vorfeld der EZB-Entscheidung. Zwar könnte ein nachlassendes Tempo bei den Assetkäufen im vierten Quartal in Aussicht gestellt werden, mit einer hawkischen Überraschung würden die Analysten aber nicht rechnen. Insofern sei offen, ob die Aktienmärkte von der EZB in Mitleidenschaft gezogen würden.Der DAX habe mit dem Rutsch unter die 21- und 55-Tagelinien Kurs auf die 100-Tagelinie genommen, die heute bei 15.571 verlaufe. Zu einem Test sei es aber nicht gekommen. Allerdings sei eine über zwei Wochen andauernde Handelsspanne mit Kursen unter 15.620 Punkten unterschritten worden. Daher sei das Risiko einer Korrekturausdehnung erhöht, zumal auch die quantitativen Indikatoren auf Risiken hinweisen würden. (09.09.2021/ac/a/m)