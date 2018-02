Nach einem positiven Start ins neue Jahr hätten an den Aktienmärkten zuletzt kräftige Korrekturen eingesetzt. Die international führenden Indices seien damit in die Verlustzone gerutscht. Nun scheine sich zu rächen, dass die Anleger ein zu rosiges Szenario nach dem Motto "das Wachstum läuft, aber die Zinsen bleiben dennoch unten" eingepreist hätten. Die Analysten der Helaba hätten in den vergangenen Monaten mehrfach auf die gefährliche Mischung aus extremer Sorglosigkeit und hoher Bewertung hingewiesen und eine Korrektur überzogener Erwartungen prognostiziert. Diese vollziehe sich nun augenscheinlich im Zeitraffer.



Bei Euro-Aktien habe sich durch die jüngsten Kursabschläge die akute Überhitzung abgebaut. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei inzwischen in das von ihnen für 2018 prognostizierte faire Bewertungsband (10.500 bis 13.500 Punkte) zurückgekehrt. Das zuvor recht ungünstige Chance-Risiko-Verhältnis habe sich damit wieder etwas verbessert. Für eine Entwarnung sei es dennoch zu früh. Risiken berge insbesondere die noch immer zu hohe Bewertung der US-Leitindices. Diese bewege sich weiterhin deutlich oberhalb des langfristigen Normalbandes. Für eine Phase steigender Leitzinsen sei dies ausgesprochen ungewöhnlich und werde nun folgerichtig von den Anlegern korrigiert. Immerhin habe der "Bubble-Indikator" für den US-Aktienmarkt zuletzt ähnlich hohe Werte wie zum Ende des sogenannten New Economy Booms im Jahr 2000 aufgewiesen. Für diesen Übertreibungsindikator hätten die Analysten der Helaba die wichtigsten Bewertungskennziffern, den Anteil von Aktienoptimisten und den Anteil an kreditgehebelten Aktienkäufen zusammengefasst. Während die Überbewertung noch nicht das Ausmaß von 2000 erreicht habe, seien der in Umfragen gemessene Optimismus und der Anteil kreditfinanzierter Aktienkäufe zuletzt schon höher als damals gewesen.



So schmerzhaft die aktuellen Kursabschläge auch sein mögen - die Korrektur verhindere das Entstehen einer "Megablase", die über kurz oder lang zu noch deutlicheren Verwerfungen geführt hätte. Die Bereinigung an den US-Aktienmärkten sei aus Sicht der Analysten der Helaba aber noch nicht abgeschlossen. Daher wäre es verfrüht, bei Aktien schon wieder eine offensivere Positionierung vorzunehmen. Für mittelfristig orientierte Anleger biete die gegenwärtige Kursschwäche gleichwohl die Möglichkeit zu selektiven Käufen. Da das Tempo der Korrektur schneller als von den Analysten der Helaba ursprünglich prognostiziert ausfalle, hätten sie ihre kurzfristigen Prognosen für DAX und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) etwas reduziert. An ihrem DAX-Band für 2018 sowie an unserem Jahresendziel von 12.300 Punkten würden sie festhalten. (09.02.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die extreme Sorglosigkeit der vergangenen Monate hat sich schlagartig verflüchtigt, so die Analysten der Helaba.Nun drohe die Stimmung in Panik umzuschlagen. Durch die heftigen Kurskorrekturen habe sich das ChanceRisiko-Verhältnis für Euro-Aktien zwar etwas verbessert. Die Bereinigung am US-Aktienmarkt sei jedoch noch nicht beendet. Insgesamt könne daher vorerst keine Entwarnung gegeben werden.