Der Nikkei-225 notiere mit 165 Punkten im Plus (Endstand: 20.204,04 Zähler).



TUI habe seine Wachstumsziele für das angelaufene Jahr bekräftigt. "TUI hat 2018 das vierte Jahr in Folge ein zweistelliges Ergebniswachstum erreicht. Und wir wollen diesen Kurs 2019 erfolgreich fortsetzen", habe Firmenchef Joussen gesagt.



Schwierige Bedingungen im Chipgeschäft und bei Smartphones hätten den Gewinn bei Samsung im abgelaufenen Quartal nach vorl. Schätzungen auf umgerechnet 8,4 Mrd. EUR (-29%) sinken lassen. Der Umsatz sei um rund 11% gefallen. Auch beim Ausblick würden die Südkoreaner verhalten bleiben.



Der Euro habe von der allgemeinen Dollar-Schwäche profitiert. FED-Chef Powell habe zuletzt mitgeteilt, die Notenbank werde bei künftigen Zinsentscheidungen die Sorgen der Finanzmärkte berücksichtigen. Ein schlechter als erwartet ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex im US-Dienstleistungssektor habe die Tendenz noch verstärkt.



Ölpreise hätten u.a. von einer gesunkenen OPEC-Ölproduktion im Dezember profitiert und an die Vortagesgewinne angeknüpft. Nach dem Rücksetzer vom Freitag habe der Goldpreis zum Wochenstart seine Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. (08.01.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt agierten zum Wochenstart wesentlich verhaltener als noch am Freitag, so die Analysten der Nord LB.Dennoch hätten die Indices ( DAX -0,18%, MDAX +0,62%, TecDAX +1,71%) bis auf den DAX Gewinne erzielen können. Konjunkturabhängige Werte seien am Berichtstag gefragt gewesen. So habe Infineon an der Spitze des Leitindex 3,62% gewonnen, für Wirecard sei es um 2,40% nach oben gegangen.Der Verhandlungsbeginn im Handelsstreit habe an der Wall Street ( Dow Jones +0,42%, S&P-500 +0,7%, Nasdaq +1,26%) für eine positive Stimmung gesorgt. Techwerte seien gefragt gewesen.