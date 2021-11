Bei den Einzelwerten hätten unter den DAX-Titeln die Papiere von Airbus positiv herausgeragt, nachdem das Unternehmen eine milliardenschwere Bestellung von 255 Maschinen des Typs A321neo bekannt gegeben habe.



Neuigkeiten habe es auch in China gegeben. Dort plane die Regierung bei angedachten Börsengängen in Hongkong genauer hinsehen zu wollen. Insbesondere solle dies bei Unternehmen der Fall sein, welche über viele Nutzerdaten verfügen würden. Sofern dieses Kriterium zutreffe, müssten die Firmen vorab eine Sicherheitsprüfung beantragen.



Von den zehn letzten Tageskerzen habe es sich bei acht um einen sogenannten Doji gehandelt. Allein dadurch werde deutlich, dass das Momentum nachlasse. Der ADX weise derzeit einen Wert von 19,97 auf und sei damit noch immer von einem, zum DAX-Stand passenden Idealwert entfernt. Kippende Indikatoren und ein seit geraumer Zeit rückläufiger Langfrist-MACD würden ebenfalls zur Vorsicht mahnen. Auf der Oberseite sei die erste Extension bei 16.123 Zählern punktgenau erreicht worden, eine weitere lasse sich bei 16.257 Zählern definieren. Auf der Unterseite gelte es, die Supports bei 15.989 Punkten, 15.866 Punkten und 15.760 Punkten im Hinterkopf zu behalten.







Zu Wochenbeginn ist die Aussage zutreffend, dass sich beim DAX relativ wenig tut, so Christian Schmidt von der Helaba.Die Kursausschläge seien tendenziell aber eher nach oben gegangen. Enttäuschende Konjunkturdaten in Japan - die Wirtschaft habe im dritten Quartal den ersten Rückgang seit zwei Quartalen verzeichne - hätten nur kurzfristig gewirkt. Auf der anderen Seite habe es an nachhaltigen Impulsen auf der Oberseite gefehlt, obwohl die Industriestimmung in der Region New York sehr deutlich zugelegt habe. Insgesamt sei die ohnehin bereits schwach ausgeprägte Schwungkraft nochmals zurückgegangen, wenngleich der DAX zunächst auf eine neues Rekordhoch (16.149,87 Punkte) verweisen könne.