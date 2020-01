Der Nikkei verliere nach den iranischen Angriffen auf US-Stützpunkte 1,57% auf 23.205 Zähler.



Fahrzeuge der BMW-Marke Rolls-Royce seien 2019 gefragt gewesen. Der Luxuskarossen-Hersteller habe mit 5152 verkauften Einheiten den Absatz um mehr als ein Viertel steigern können. Vor allem der Stadtgeländewagen Cullinan habe sich als Zugpferd erwiesen.



Die britische VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403)-Marke Bentley habe 2019 11.0096 Autos (+5%) abgesetzt und damit die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Vor allem in Europa und Amerika sei es rund gelaufen, was u.a. am Continental GT-Cabrio gelegen habe, habe Bentley-Chef Hallmark gesagt. Konkrete Gewinnzahlen habe das Unternehmen nicht genannt.



Die spürbar gestiegene Teuerung in der Euro-Zone habe den Euro zunächst etwas gestützt. Im Verlauf sei es u.a. aufgrund des gesunkenen US-Handelsbilanzdefizits zu einer Abschwächung der europäischen Währung gekommen.



Nach zwei Tagen mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung habe es am Ölmarkt erste Gewinnmitnahmen gegeben. Neue Hiobsbotschaften aus dem Golf seien am Berichtstag zunächst ausgeblieben. Gold habe sich trotz gestiegener Risikobereitschaft der Anleger mit leichten Zugewinnen präsentiert. (08.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,76%, MDAX +0,33%, TecDAX +1,19%) haben nach zwei schwachen Tagen wieder Mut gefasst und für eine kurzfristige Wende gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Ein positiv aufgenommener Geschäftsausblick des US-Konkurrenten Microchip Technology habe bei Infineon für ein Kursplus von 4,96% gesorgt. Deutliche Kursgewinne habe es auch bei den Aktien der Deutschen Bank gegeben, die um 3,47% vorgerückt seien.Trotz guter Konjunkturdaten hätten die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones -0,42%, S&P 500 -0,28%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,03%) etwas nachgegeben. Die Nahost-Krise bleibe präsent. Die Erhöhung der Umsatzprognose bei Microchip Technology (+6,71%) und ein positiver Branchenreport hätten Chip-Titel deutlich anziehen lassen. U.a. seien auch Micron Techn. um 8,78% nach oben gesprungen. Merck habe nach dem Nichterreichen eines Studienziels bei einem Krebsmedikament am Dow-Ende (-2,66%) gestanden.