Die Allianz bestätige nach einem starken Q2 die Ziele für das Jahr 2019. Der Gesamtumsatz sei im Vorjahresvergleich um 6,1% auf 33,2 Mrd. EUR geklettert. Das op. Ergebnis sei um 5,4% auf 3,2 Mrd. EUR gestiegen, was vor allem auf die gute operative Entwicklung im Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung sowie auf einen Einmalertrag in den USA zurückzuführen gewesen sei. Der Nettogewinn habe mit 2,1 Mrd. EUR um 13% über dem Vorjahr gelegen. Die Erwartung eines operativen Ergebnisses für 2019 von 11,5 Mrd. EUR (+/-500 Mio. EUR) habe der Versicherer bestätigt.



Der Wohnungskonzern Vonovia habe dank der Akquisition der österr. BUWOG und der schwed. Immo-Gruppe Viktoria Park im vergangenen Jahr das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (Group FFO) im ersten Halbjahr um 13% auf 609,1 Mio. EUR gesteigert. Die Mieteinnahmen seien auf 1,015 (0,890) Mrd. EUR geklettert. Vonovia-Chef Buch sehe sich auf Kurs, die Prognosen für das Gesamtjahr zu erreichen. Demnach solle sich der Group FFO auf 1,17 bis 1,22 (2018: 1,13) Mrd. EUR erhöhen.



Die schwächere Konjunktur habe auch vor LANXESS in Q2 nicht haltgemacht, positive Währungseffekte hätten die negativen Auswirkungen abgemildert. Der Umsatz sei um 1,0% auf 1,81 Mrd. EUR zurückgegangen, der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) sei um 1,4% auf 286 Mio. EUR gesunken. Für das Gesamtjahr habe CEO Zachert sein Ziel bekräftigt, welches einen bereinigten Betriebsgewinn zwischen 1,0 und 1,050 (Vorjahr: 1,016) Mrd. EUR vorsehe.



Toyota (ISIN JP3633400001 / WKN 853510) habe den Gewinn in Q1 des laufenden Geschäftsjahres überraschend deutlich gesteigert. Das operative Ergebnis habe sich um 8,7% auf 741,9 Mrd. JPY verbessert. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 683,0 Mrd. JPY verblieben. Wermutstropfen: Trotz der guten Zahlen habe der Automobilhersteller seinen Ausblick gesenkt. Schuld daran sei der starke Yen. Der Betriebsgewinn werde voraussichtlich bei 2,4 (bisherige Planung: 2,55) Bio. JPY liegen, habe es geheißen.



Der Euro habe den zwischenzeitlichen Absturz vom Vortag mehr als aufholen können und sich bei 1,11 USD bewegt.



Die Ölpreise hätten einen Teil der markanten Kursverluste des Vortages wettgemacht und freundlicher geschlossen. Gold habe nur einen kleinen Teil der am Vortag im Späthandel erzielten Gewinne wieder abgegeben. (05.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die neuen Zolldrohungen von Trump gegen China ließen zum Wochenausklang die Anleger vom deutschen Aktienmarkt ( DAX -3,11%, MDAX -2,16%, TecDAX -2,96%) flüchten, so die Analysten der Nord LB.Konjunktursensitive Werte hätten besonders negativ auf die Handelsstreit-Eskalation reagiert: So seien z.B. Infineon am DAX-Ende um 6,27% eingebrochen.Die US-Aktienmärkte ( Dow Jones -0,37%, S&P-500 -0,73%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,32%) hätten sich von den Tagestiefstständen distanzieren können, hätten aber dennoch schwächer geschlossen. Boeing hätten an der Dow-Spitze 1,58% gewonnen, Cisco seien mit minus 3,86% das Schlusslicht gewesen. Nikkei 225 : aktuell -2,31%, 20.600 Punkte.