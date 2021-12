Wien (www.aktiencheck.de) - Hinweise, dass Infektionen mit der Omikron-Virusvariante weniger dramatisch verlaufen bzw. die Wirksamkeit der am Markt befindlichen Vakzine zufriedenstellend sein könnten sowie ein Tweet des Senators und früheren Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders schickten gestern die Aktien der COVID-19 Impfstoffhersteller auf Talfahrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der ADR von Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) sei gestern mit einem Plus von 10,4% nach oben gesprungen und habe die Zone seines 52-Wochen-Tiefs vom Freitag verlassen. Der chinesische Onlinehändler habe einen neuen Finanzvorstand bekannt gegeben, aber bedeutend wichtiger seien die Aussagen des chinesischen Regulators gewesen, wonach dieser den Datenschutz als Ziel und die Verhinderung von Monopolen bei Online-Plattformen im Fokus habe. Ein Delisting von Alibaba in den USA sei kein Thema, der Fall DiDi Global (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) sei ein isoliert zu betrachtender Fall.Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, Euronext Brüssel-Symbol: ABI, NASDAQ OTC-Symbol: BUDFF) habe sich anlässlich seines gestrigen Investorentages neue Ziele für ein regelmäßiges Gewinnwachstum gesetzt. Mittelfristig werde nun eine jährliche Steigerung des Betriebsgewinns (EBITDA) zwischen 4 und 8% angepeilt. Für das laufende Geschäftsjahr rechne der Konzern mit einem EBITDA-Wachstum zwischen 10 und 12% (2020: -2,4%). (07.12.2021/ac/a/m)