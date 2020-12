Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern zunächst mit einem Verlust von 0,5% in die neue Woche, berichten die Analysten der Helaba.In einem Umfeld hoher Corona-Neuinfektionszahlen und der zuletzt ausgeweiteten Beschränkungsmaßnahmen werde das Sentiment der Marktteilnehmer unverändert auf die Probe gestellt. Meldungen zufolge habe der US-Pharmakonzern Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff in den USA beantragt und wolle dies auch in Europa tun. Laut dem Konzern liege die Wirksamkeit bei über 94%. Die Aussicht auf einen baldigen Beginn der COVID-19-Impfungen sei jedoch bereits eingepreist gewesen. Eine grundsätzliche Entwarnung erscheine jedoch noch verfrüht.Nachdem der DAX seit Anfang November über zehn Prozent habe zulegen können und auch in den USA jüngst neue Rekordstände markiert worden seien, stelle sich die Frage, inwieweit das Potenzial für weitere Kursanstiege ausgereizt sei. Da mittlerweile bereits sehr viel positive Erwartungen eingepreist sein dürften und die wirtschaftlichen Einbußen durch die Corona-Pandemie noch bestünden, sei nach Einschätzung der Analysten das Risiko für eine Korrektur erhöht. Zumal es dem DAX erneut nicht gelungen sei, oberhalb der am 10. November etablierten Seitwärtsrange zu schließen. Hürden lokalisieren die Analysten der Helaba bei 13.360, 13.411 und 13.460. Haltemarken seien bei 13.258, 13.230, 13.130 und 13.045 zu finden. (01.12.2020/ac/a/m)