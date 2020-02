Ein starkes Wachstum in den Regionen APAC (Asien/Pazifik) und Americas habe Carl Zeiss Meditec (ISIN DE0005313704/ WKN 531370) in Q1 2019/20 deutlich wachsen lassen. Bei einem Umsatz von 369,7 Mio. EUR (+14,2%) habe das Medizintechnikunternehmen einen operativen Gewinn von 56,8 (48,1) Mio. EUR erzielt. Beide Geschäftsbereiche (Gerätegeschäft und Verbrauchsmaterialiengeschäft) hätten hervorragende Beiträge geliefert, so CEO Monz. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand mit einer EBIT-Marge zwischen 17 und 19% (aktuell: 15,4%).



Die schwächelnde Industriekonjunktur(u.a. Automobil) sorge bei der Beteiligungsfirma DBAG (ISIN DE000A1TNUT7/ WKN A1TNUT) für leicht rückläufige Werte. So sei der Nettovermögenswert der Private-Equity-Investments um 1,5% (ggü. dem 30.9.) auf 465,1 Mio. EUR zurückgegangen. Im Segment Fondsberatung sei ein Ergebnis vor Steuern von 1,7 (1,5) Mio. EUR erzielt worden. Das Ergebnis vor Steuern des Segments Private-Equity-Investments habe -1,9 (-22,9) Mio. EUR erreicht. Unter dem Strich habe das Konzernergebnis damit bei -0,2 (-21,4) Mio. EUR gelegen. Für das gesamte Geschäftsjahr bleibe die DBAG vorsichtig: Der Gewinn werde auf 28 bis 37 (45,9) Mio. EUR sinken.



Die schwedische Atlas Copco (ISIN SE0011166610/ WKN A2JLJU) wolle das deutsche Technologieunternehmen ISRA VISION für 1,1 Mrd. EUR übernehmen. Mit dem Vorstand, der 29% der Anteile halte, sei man sich einig. Vorstands-Chef und Gründer Ersü wolle damit seine Nachfolge sichern, habe es geheißen. Insgesamt halte Atlas Copco nach eigenem Bekunden bereits 35% der Anteile.



Beim Software-Anbieter TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) sei es 2019 rund gelaufen. Die Erlöse hätten um 51% auf 390,2 Mio. EUR zugelegt, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 38% auf 189,5 Mio. EUR gestiegen. Die abgerechneten Umsätze hätten sich um 41% auf 324,9 Mio. EUR verbessert. "Nach einem guten Start in das Jahr 2020 sind wir überzeugt, dass wir unsere starke geschäftliche Dynamik aufrechterhalten und das nächste Kapitel unserer Erfolgs-geschichte schreiben können", habe Finanzchef Gaiser gesagt.



Der Kurs des Euro habe weitgehend auf der Stelle getreten. Es hätten ganz einfach Impulse von konjunktureller Seite gefehlt.



Die Sorge um die Auswirkungen des Coronavirus belaste weiterhin die Ölpreise. US-Öl (WTI) kämpfe weiter mit der Marke von USD 50 je Barrel. Gold habe den vierten Tag in Folge leichte Zuwächse verzeichnet. Die Spanne von 1.550 bis 1.580 USD je Feinunze habe nun schon fast das gesamte Jahr über Bestand. (11.02.2020/ac/a/m)







So zurückhaltend Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,15%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,38%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,10%) die vergangene Handelswoche beendeten, so verhalten kehrten sie in die neue Woche zurück, so die Analysten der Nord LB.Im SDAX habe ISRA VISION (ISIN DE0005488100/ WKN 548810) von einem Übernahmeangebot profitiert und 45,33% zugelegt.An der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,6%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,7%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,1%) hätten sich gestern trotz der anhaltenden Berichte zum Corona-Virus die Augen der Investoren nicht nur auf diesen, sondern bereits in den Herbst hinein gerichtet. Die Aussicht auf eine Konjunkturbelebung in diesem Wahljahr habe für eine positive Stimmung unter den Anlegern gesorgt. In diesem Umfeld hätten die Indices S&P und Nasdaq sogar neue Rekordhochs erreicht.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6): Heute finde kein Handel statt.