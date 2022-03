Gemessen am STOXX Europe 600 Index (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) hätten Banken (+6,6 Prozent) und Technologiewerten (+6,3 Prozent) die Gewinnerliste angeführt. Lediglich der Öl- und Gas-Sektor habe angesichts der rückläufigen Energiepreise ein negatives Vorzeichen verzeichnet. Vergleichsweise geringe Zuwächse mit 1,2 Prozent hätten aber auch Unternehmen aus dem Einzelhandel erzielt. Die hohen Spritpreise würden das verfügbare Einkommen der Konsumenten mindern und daher auf den Umsatzerwartungen lasten. Im DAX-40-Index (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) mit einem Plus von knapp 13 Prozent vor der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) mit einem Wochengewinn von zwölf Prozent zum Sieger gekrönt.



Kräftige Gegenbewegung bei chinesischen Aktien



Chinesische Aktien würden bereits seit Monaten sehr volatil handeln. Vor allem im vergangenen Sommer hätten umfangreiche Regulierungsvorhaben für Kursverluste gesorgt und viele Investoren verschreckt. Vergangene Woche seien einige Technologiewerte unter Druck gekommen, als im Gespräch gewesen sei, dass diese womöglich zukünftig nicht mehr in den USA gehandelt werden (dürften). Der Ausschlussprozess sei darin begründet, dass chinesische Firmen keine Buchprüfung durch US-Wirtschaftsprüfer zulassen möchten. Die schon erwähnten positiven Nachrichten aus dem Reich der Mitte hätten in dieser Woche nun für eine sehr starke Gegenbewegung gesorgt. Der Internethändler Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) etwa habe am Mittwoch 37 Prozent zugelegt. Für Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) sei es 28 Prozent aufwärts gegangen und BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) habe sich um 16 Prozent verteuert. Auf Wochensicht seien die Zuwächse jedoch geringer ausgefallen. (Marktrückblick und -ausblick 11. Kalenderwoche) (21.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Philosoph Ernst Bloch schrieb vor gut 80 Jahren "Das Prinzip Hoffnung", das es später zu einem geflügelten Wort in die deutsche Sprache geschafft hat, so die Experten von Union Investment im aktuellen "Marktrückblick und -ausblick".Der Buchtitel beschreibe gut die Gemengelage an den Aktienmärkten in dieser Woche. Ungeachtet der Kriegsrhetorik aus Washington und Moskau, schwächeren Konjunkturdaten und des drohenden Gegenwinds von Seiten der Notenbanken, sei es zu einer deutlichen Erholungsbewegung gekommen. Als unterstützend hätten sich die guten Nachrichten aus China und die rückläufigen Rohstoffnotierungen erwiesen. Die großen wichtigen Indices hätten bis Freitagmittag jeweils rund fünf Prozent zugelegt.