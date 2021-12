Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weiterhin vollzieht der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein ausgeprägtes Hin und Her, so die Analysten der Helaba.



Dies spreche für die Annahme, dass sich die Marktteilnehmer im Unklaren über die weitere Bewegungsrichtung seien. Einerseits spiele die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus eine Rolle. Auf der anderen Seite habe sich seit vielen Monaten die Strategie bewährt, Kursrücksetzer für Käufe zu nutzen. Allerdings gelte es, bei einer derartigen Vorgehensweise auf mögliche Veränderungen der Marktstruktur zu achten. Auch charttechnische Aspekte würden aktuell eine große Rolle spielen, zumal der Kampf um die

200-Tage-Linie - diese sei für die Beurteilung des langfristigen Trends relevant - anhalte. Die ersten Handelstage eines Monats würden statistisch zu den performancestärksten gelten. Aber was komme danach? Angesichts des näher rückenden Jahresendes sei davon auszugehen, dass immer mehr institutionelle Anleger ihre Bücher schließen würden, nicht zuletzt, um die bereits aufgelaufenen Kursgewinne keinem weiteren Risiko auszusetzten. Eine spannende Konstellation zeichne sich zudem beim V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) ab. Hier werde gerade ein sogenannter "Golden Cross" vollzogen. Die 55-Tage- habe die 200-Tage-Linie von unten nach oben gekreuzt. Letztmals habe ein solcher Cross im Februar 2020 beobachtet werden können. Im März 2020 sei das Angstbarometer dann auf den sagenhaften Wert von 93,3 geklettert. Keineswegs sollte unterstellt werden, dass sich eine ähnlich gelagerte Bewegung, insbesondere mit einem derart großen Ausmaß, wiederholt. Es könnte sich aber als lohnenswert herausstellen, dem Hinweis auf einen möglichen und auch ausgeprägten Volatilitätsanstieg Aufmerksamkeit zu schenken.



UNSERE EINSCHÄTZUNG MIT MARKTTECHNIK: Der DAX bewege sich derzeit in einem Spannungsfeld der 200-Tage-Linie (15.416) auf der Ober- und 15.015 Zählern auf der Unterseite. Bemerkenswert sei, dass zuletzt der 200-Tage-EMA (15.225) auf Schlusskursbasis unterschritten worden sei. Der Versuch, erstgenannten Average zu überspringen, sei mehrfach gescheitert, aktuell zeichne sich ein Richtungswechsel ab, wodurch in Kürze ein gültiges Verkaufssignal wahrscheinlich werde. Entsprechend müsse die Möglichkeit, dass neue, deutlich niedrigere Impulstiefs ausgebildet würden, ins Kalkül gezogen würden. Zumal auch eine mögliche Komplettierung einer negativen Fortsetzungsformation im Raum stehe. Das von dieser abgeleitete Kursziel wäre bei rund 14.100 zu finden. (06.12.2021/ac/a/m)

