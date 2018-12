Der britische Online-Modehändler Asos habe mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung aufgewartet und damit den gesamten Einzelhandel in Mitleidenschaft gezogen, mitten im Weihnachtsgeschäft! H&M (ISIN SE0000106270 / WKN 872318) erwarte für Q4 einen Nettoumsatz (ohne Steuern) von +12% auf 56,4 Mrd. Kronen (EUR 5,5 Mrd.), was einem Umsatzwachstum von +6% zum Vorjahreszeitraum entspreche. Für die schwedische Bekleidungskette bedeute dies einen Gewinnrückgang zum dritten Mal Jahr in Folge, vor allem wegen der online-Konkurrenz von bspw. Amazon.



Die geplatzte Fusion der innogy-Tochter npower mit der britischen SSE belaste die Bilanz des Essener Versorgers um rund EUR 100 Mio. Erwartet werde für 2018 ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von rund EUR 2,6 statt 2,7 Mrd.



Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB verkaufe sein Stromnetzgeschäft zu 80,1% für USD 7,6 bis 7,8 Mrd. und wolle den Erlös der Aktienrückkäufe bis 2020 an die Eigner ausschütten. Seit September 2013 habe die ABB-Aktie an Wert verloren, obwohl Megatrends wie erneuerbare Energien, Elektromobilität oder wachsender Einsatz von Robotern von ABB bedient würden.



Das Warten auf die Erhöhung des Leitzinses durch die FED erhöhe sowohl den Druck auf den Dollar als auch den Unmut von Präsident Trump ("unglaublich - die Welt um uns herum explodiert, Paris brennt und China steigt ab"). Der Euro sage danke, und habe sich auf USD 1,1346 verteuert (+0,05%).



Der Ölpreis von WTI verliere 2% und koste nur noch um die 50 USD. Auch Brent USD 58,60 (-0,29%) gehe auf Talfahrt. Der Goldpreis habe wieder ein paar Dollar zulegen können und koste USD 1.245,82. (18.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Obgleich die Rahmenbedingungen noch ganz ordentlich erscheinen, will sich der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,86%, MDAX -1,64%, TecDAX -0,87%) nicht so recht nach oben bewegen, so die Analysten der Nord LB.Nach einer schlechten Handelswoche sei die neue wieder im Minus gestartet. Schon werde vom ersten Verlustjahr seit 2011 gesprochen. Gründe seien Konjunktursorgen und trübe Aussichten im Einzelhandel gewesen, z.B. Zalando -11,63%.Mit zurückhaltender Erwartung habe die Wall Street ( Dow Jones -2,1%, S&P-500 -2,1%, Nasdaq -2,3%) auf die morgige FED-Entscheidung geblickt. Motto: "Warten auf den Weihnachtsmann." Eine Korruptionsaffäre um den Staatsfonds in Malaysia habe Goldman Sachs (-2,5%) ebensolche Kursverluste wie verseuchtes Babypulver beim Dow-Schlusslicht Johnson & Johnson (-4,5%) nach dem -10%-Verlust zum Wochenende gebracht. Nikkei-225 sei es nach unten gegangen, er habe bei 21.115,45 Punkten geschlossen.