Frieden, Einheit und Wohlstand

Weg vom Atlantik?

Die Jugend ist die Hoffnung für unsere Zukunft. So lautet zumindest das Sprichwort. Aber gilt dies auch für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen? Im Jahr 2019 bewertete die Hälfte aller deutschen Jahrtausendwende das derzeitige Verhältnis zwischen Deutschland und den USA als "etwas schlecht". Im Übrigen, und das überrascht niemanden, glauben 46% der Deutschen im Alter von 18 bis 34 Jahren, mehr als jede andere Altersgruppe, dass die Wiederwahl von Donald Trump im November 2020 "sehr schlecht" für das amerikanisch-deutsche Verhältnis gewesen wäre. Während eine engere Zusammenarbeit mit der aktuellen US-Regierung im Bereich des Klimawandels schwierig ist, was halten die Millennials von der Sicherheits- und Verteidigungs-Zusammenarbeit, die das Fundament der transatlantischen Beziehungen gebildet hat? Und welche Auswirkungen gibt es für die deutschen Parteien?



Die Gedanken der deutschen Millennials

Politiker aller Parteien sollten nicht davon ausgehen, dass die nächste Generation der deutschen Wähler wie ihre Eltern oder Großeltern wählen wird. Je näher die Bundestagswahl rückt, desto klarer wird eines: Die deutschen Millennials sind immer leidenschaftlicher und lauter geworden, wenn es um ihre politischen Standpunkte geht. Ihr Bestreben, auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen, hat bei den Europawahlen 2019 eine "grüne Welle" ausgelöst, und ab jetzt sieht es so aus, als ob sich dieser Trend bei den deutschen Bundestagswahlen 2021 manifestieren wird.



Seit einigen Jahren setzen sich viele deutsche Politiker dafür ein, mehr internationale Verantwortung zu übernehmen. Nun beginnt dies in der deutschen Gesellschaft und vor allem bei den Millennials. Während sie einer militärischen Einmischung im Allgemeinen weiterhin skeptisch betrachten, sind die Millennials offener für dafür, wenn es einem explizit definierten Ziel dient. Daher könnte eine ehrgeizige außenpolitische Plattform mit dem gesamten Spektrum außenpolitischer Instrumente bei dieser Generation viel bewirken.



Es überrascht nicht, dass sich im Hinblick auf die transatlantischen Beziehungen die Zeiten gewiss geändert haben. Obwohl die NATO im Allgemeinen als etwas Positives angesehen wird, ist den meisten jungen Deutschen nicht klar, welche Bedeutung die US-Militärpräsenz in Deutschland für die deutsche und europäische Sicherheit hat. Dies könnte Parteien an beiden Enden des politischen Spektrums leicht in die Hände spielen. Die Parteien haben bis zu den Bundestagswahlen noch eine Menge Arbeit vor sich, wenn sie eine neue Generation gewinnen wollen, die die Welt nicht so sieht wie ihre Eltern.



Deutsche Millennials sind in friedlichen, stabilen und wohlhabenden Zeiten aufgewachsen. Als die Deutschen 1989 fröhlich den Mauerfall in Berlin feierten, waren die Millennials entweder zu jung, um sich daran zu erinnern, oder noch nicht einmal geboren. Sie wuchsen mit der Freiheit innerhalb der Schengen-Zone auf und empfinden den Euro als selbstverständlich.Die Wirtschaftskrise hatte auch geringe Auswirkungen auf die deutsche Jugend, da Deutschland die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit aller EU-Mitgliedsstaaten hatte. Es überrascht daher nicht, dass frühere Shell-Jugendstudien diese Generation als bezeichnet haben, was in der Tat mit der gesamtdeutschen Mentalität und Einstellung übereinstimmt, die der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt mit den Worten "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen" zusammenfasste.