Die IT-Leasingfirma GRENKE habe in Q2 unter der Corona-Krise gelitten, habe dabei aber die eigenen reduzierten Erwartungen erfüllt. Das Neugeschäfts sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45,2% auf 402,3 Mio. EUR eingebrochen. Während die Entwicklung im April und Mai deutlich eingeschränkt gewesen sei, habe sich laut Unternehmen im Juni eine Belebung der Geschäfte gezeigt. "Ob wir von einem Trend sprechen können, wird weiter stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen. Aktuell können wir noch nicht abschätzen, ob und wie schnell wir uns in Richtung Normalisierung bewegen", so die Vorstandsvorsitzende Leminsky.



Novartis zahle in einem Bestechungsverfahren in den USA nach einer außergerichtlichen Einigung 678 Mio. USD, wie das US-Justizministerium bekannt gegeben habe.



Die Testflüge für eine Wiederzulassung der Boeing 737MAX (Boeing: ISIN US0970231058 / WKN 850471)) seien nach Angaben des Unternehmens und der US-Luftfahrtbehörde FAA beendet. Die Daten müssten nun ausgewertet und auch noch andere Aufgaben erledigt werden, habe die Behörde mitgeteilt. Wann die Maschine wieder mit Passagieren abheben dürfe, habe die Behörde nicht gesagt. "Wir werden das Startverbot erst aufheben, wenn die Experten der FAA davon überzeugt sind, dass das Flug-zeug die Kriterien für die Zulassung erfüllt", habe es geheißen.



Den zweiten Tag in Folge habe es beim Euro ein Auf und Ab gegeben. Nachdem er zunächst von der besseren Finanzmarktstimmung habe profitieren können, habe er nach guten US-Arbeitsmarktzahlen an Boden verloren. Insgesamt am Ende ein Nullsummen-Spiel.



Der Rückgang der US-Rohöllagerbestände, besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten und die Fortschritte bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus hätten auch die Ölpreise angetrieben. Das aktuelle Börsenumfeld sei eigentlich nicht ideal für den Goldpreis. Doch nach einem Tag Verschnaufpause sei es trotzdem schon wieder bergauf gegangen. (03.07.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein bereits gut in den Tag gestarteter deutscher Aktienmarkt ( DAX -2,84%, MDAX +2,10%, TecDAX +1,25%) erhielt am Nachmittag von den guten US-Arbeitsmarktdaten neuen Schub, so die Analysten der Nord LB.Mit Linde adidas und Continental seien gleich fünf DAX-Werte mit Gewinnen von über 4% in den Feierabend gegangen.Die starken US-Arbeitsmarktzahlen und die anhaltende Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff hätten an der Wall Street ( Dow Jones -0,36%, S&P-500 +0,45%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,52%) für anziehende Notierungen gesorgt. Besser als erwartet ausgefallene Auslieferungszahlen in Q2 hätten Tesla in immer neue Höhen (+7,97%) gehievt. Nikkei 225 notiere mit 22.203 Zählern (+0,26%) etwas freundlicher.