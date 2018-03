Die Commerzbank erwarte für 2018 nach dem Wegfall von Umbaukosten einen "signifikanten" Gewinnanstieg. 2017 habe sich der Gewinn fast auf 156 Mio. von 279 Mio. EUR im Jahr davor halbiert. Eine Dividende werde für 2017 nicht gezahlt, sei aber für 2018 angestrebt.



Die Lockerung des EU-Zuckermarktes mache Südzucker (ISIN DE0007297004 / WKN 729700) zu schaffen. Der operative Gewinn werde im neuen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende Februar) trotz stabiler Umsätze auf 100 bis 200 Mio. EUR einbrechen, habe das Unternehmen geäußert. Im Kerngeschäft mit Zucker werde sogar ein Verlust von 100 bis 200 Mio. EUR herauskommen, der sich durch erwartete Zuwächse bei Früchten und Spezialitäten, wie Fertig-Pizza, nicht ausgleichen lassen werde.



Der Kurs des Euro habe weiter zugelegt und sei über 1,24 USD gestiegen. Unterstützung sei von robusten Konjunkturdaten aus Frankreich gekommen. Das französische Wirtschaftswachstum habe sich zum Jahresende 2017 stärker beschleunigt als erwartet. Zudem habe der EUR weiterhin von einer USD-Schwäche profitiert.



Die Ölpreise hätten zum Wochenstart nachgegeben. Neue Nachrichten hätten nicht vorgelegen. Marktbeobachter hätten vielmehr von einer Gegenbewegung gesprochen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe 69,48 USD gekostet. Das seien 31 Cent weniger als am Freitag gewesen. Gold sei auch zum Wochenstart als sicherer Hafen angesichts der geopolitischen Unsicherheiten bei Investoren gefragt gewesen. Der Goldpreis habe bei 1.353,06 USD und damit 0,5% höher als am Freitag gelegen. (27.03.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,83%, MDAX -0,23%, TecDAX -1,68%) schaffte es nicht, seine im Laufe des Tages aufgebauten Gewinne bis zum Handelsschluss zu halten, so die Analysten der Nord LB.Ein starker EUR habe den positiven Wochenstart verhagelt. Fresenius sei mit -2,3% aus charttechnischen Gründen am DAX-Ende gewesen. Unter den Investoren am US-Aktienmarkt ( Dow Jones +2,8%, S&P-500 +2,7%, Nasdaq +3,3%) habe die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China überwogen und zu einem kräftigen Tagesplus geführt. Zu den größten Gewinnern hätten Microsoft (+7,6%) und Intel (+6,3%) gehört. Grund sei bei beiden Titeln ein positiver Analystenkommentar gewesen. Nikkei habe deutlich im Plus notiert (aktuell: 21.260,73 / +2,4%).