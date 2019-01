Beim Lichttechnik-Konzern OSRAM werde das Licht gedimmt: Der Konzern warne vor einem schwachen Start in das neue, im Oktober begonnene Geschäftsjahr. Die ersten Daten würden darauf hindeuten, "dass das vergangene Quartal bei uns noch schwächer ausgefallen ist, als dies manche Finanzexperten und wir noch vor einigen Monaten erwartet haben", habe Konzernchef Berlien in einem Zeitungsinterview gesagt. Zum einen gehe die Nachfrage nach Leuchtdioden zurück, zum anderen würden die Probleme in der Automobilbranche belasten.



Südzucker habe in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres einen leichten Rückgang beim Umsatz auf 5,192 (5,302) Mrd. EUR hinnehmen müssen. Das operative Konzernergebnis sei erwartungsgemäß auf 116 (384) Mio. EUR eingebrochen. Dieser Rückgang sei im Wesentlichen auf die ab Q3 im Segment Zucker eingetretenen Verluste zurückzuführen, habe der Konzern mitgeteilt. Für das Gesamtjahr erwarte Südzucker weiterhin Erlöse von 6,6 bis 6,9 (Vj.: 7,0) Mrd. EUR. Das operative Ergebnis solle bei 25 bis 125 (445) Mio. EUR liegen.



Jaguar Land Rover streiche 4.500 Stellen vor allem in Großbritannien, wo der Automobilhersteller 40.000 Beschäftigte habe. Grund seien Absatzeinbrüche in China und bei DieselFahrzeugen.



Im Brexit-Streit des britischen Parlaments verliere das Pfund immer mehr an Wert. Indes fühle sich der Euro um USD 1,15 pudelwohl. Die FED habe zu Protokoll gegeben, mit ihrer Geldpolitik in 2019 etwas zurückhaltender zu agieren.



Die Ölpreise lägen wieder leicht im Plus, sowohl Brent als auch WTI hätten knapp 0,5% zugelegt. Der Goldpreis hingegen habe nachgegeben und bei USD 1.286,32 gelegen, habe sich indes am Freitagmorgen wieder in positives Terrain erholt. (11.01.2019/ac/a/m)







Ging es in der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits zwischen USA und China an den Börsen in der ersten Wochenhälfte bergauf, schwand jetzt die Zuversicht und die Anleger nahmen teilweise Gewinne mit. Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,26%, MDAX -0,3%, TecDAX -0,67%) habe Fresenius mit +2,35% dominiert, am Ende Lufthansa mit -2,74%, die wie Air France ( ISIN FR0000031122 WKN 855111 ) von einem Einbruch der Aktien bei American Airlines mitgerissen worden seien. Im MDAX habe OSRAM rund 6% verloren. Die schlechten Quartalszahlen bei Südzucker ( ISIN DE0007297004 WKN 729700 ) hätten der Aktie nicht geschadet, sie sei Spitzenreiter im SDAX mit +8% gewesen.Auch an der Wall Street ( Dow Jones +0,5%, S&P-500 +0,4%, Nasdaq +0,4%) sei die Euphorie über ein mögliches Zollstreit-Ende abgeflaut, doch die Indices hätten im Plus geschlossen. Nikkei-225 liege bei 20.306 wegen der nicht aufgegebenen Hoffnung auf Handelsstreitlösung USA/China +0,7% höher.