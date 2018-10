Höhere Verkaufspreise, gestiegene Mengen und die Akquisition von Bayer-Aktivitäten hätten bei BASF im dritten Quartal für einen Umsatzanstieg um 8% auf 15,6 Mrd. EUR gesorgt. Vor allem Schwächen im Geschäft mit Basischemikalien hätten dafür gesorgt, dass der bereinigte operative Gewinn (EBIT) um 14% auf 1,5 Mrd. EUR gesunken sei. Netto habe der Konzern mit 1,2 Mrd. EUR 10% weniger als vor einem Jahr verdient. Während Vorstandschef Brudermüller von einem leichten Umsatzwachstum im Gesamtjahr ausgehe, solle der bereinigte Betriebsgewinn etwas unter dem Vorjahresniveau von 7,6 Mrd. EUR liegen.



Der Umbau des Zementriesen LafargeHolcim komme voran, drücke aber auf die Kosten. Konzernchef Jenisch habe daher die Erwartung des bereinigten Betriebsgewinns für das laufende Jahr auf 3-5% (bisher: mind. 5%) zurückgenommen. Bei den Umsätzen sei man dagegen zuversichtlicher und rechne nun mit einer Steigerung von 4 bis 6% (bisher: 3 bis 5%). In Q3 habe der Konzern die Umsätze auf 7,36 (7,17) Mrd. CHF gesteigert, der bereinigte Gewinn sei auf 1,867 (1,774) Mrd. CHF gestiegen.



Höhere Ölpreise hätten bei Total in Q3 für deutliches Wachstum gesorgt. Der Umsatz sei auf 54,72 Mrd. USD (+27%) gestiegen, das Nettoergebnis sei sogar auf 3,96 Mrd. USD (+48%) gesprungen.



Nach einem zunächst schwächeren Verlauf habe sich der Euro trotz robuster US-Wirtschaftsdaten am Ende etwas freundlicher präsentieren können.



Die Ölpreise hätten sich nach den vorangegangenen Verlusten stabilisieren können und hätten leicht freundlicher geschlossen. Der Goldpreis habe erneut ein wenig zugelegt, habe aber die Tageshöchststände, die wieder knapp unter 1.240 USD gelegen hätten, nicht halten können. (29.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang ging es am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,94%, MDAX -0,79%, TecDAX -1,72%) wieder abwärts, so die Analysten der Nord LB.Die aktuell vorhandenen Belastungsfaktoren würden keine nachhaltige Erholung zulassen. Wirecard habe am DAX-Ende 3,42% eingebüßt, für Aktien der Deutschen Bank sei es mit -3,40% nur marginal geringer nach unten gegangen. FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) habe mit +2,03% den Leitindex angeführt.Die mit Enttäuschung aufgenommenen Quartalsberichte von Amazon und Alphabet hätten die Wall Street ( Dow Jones -1,19%, S&P-500 -1,73%, Nasdaq -2,07%) vor dem Wochenende belastet. Überzeugende Q3-Zahlen hätten Intel an der Dow-Spitze um 3,17% vorrücken lassen. Amazon habe nach Geschäftszahlen um 7,82% schwächer notiert, Alphabet 2,20% niedriger. Nikkei-225 habe den Handel bei 21.149,80 (-0,16%) beendet.