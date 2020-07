Bonn (www.aktiencheck.de) - Die anstehende Berichtssaison europäischer Softwareunternehmen und IT-Dienstleister könnte besser ausfallen als gedacht, so die Analysten von Postbank Research.



Die Ergebnisse von Unternehmen, die bereits berichtet hätten, hätten wegen einer merklichen Umsatzerholung gegen Ende des zweiten Quartals teilweise deutlich über den Prognosen der Analysten gelegen. Dies dürfte Anleger in ihrer Erwartung, dass die Branche die Coronavirus-Krise schneller abschütteln könne als andere Unternehmen, bestätigen. Gleichzeitig liege die Bewertung des Sektors bereits in der Nähe historischer Höchststände. Wenngleich dies zu einem gewissen Grad gerechtfertigt sei, da Unternehmen nach der Coronavirus-Krise mehr in IT-Lösungen investieren würden, würden die Analysten von Postbank Research dennoch wegen der hohen Bewertung kurzfristig nur geringfügiges Kurspotenzial sehen. (21.07.2020/ac/a/m)



