Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte hatten einen erfolgreichen Start in das neue Börsenjahr, so die Analysten der NORD LB.Gute Vorgaben der US- und einiger asiatischer Börsen, die sich weiter auf Rekordjagd befinden würden, sowie positive Daten zum deutschen Arbeitsmarkt und Einzelhandel seien die Haupttreiber gewesen. Hinzugekommen seien noch die Nachwirkungen des von US-Präsident Trump kurz vor Weihnachten unterschriebenen Gesetzes zur umfangreichsten Steuerreform in den USA seit gut 30 Jahren, die somit zum 1. Januar in Kraft habe treten können, und von der auch eine Vielzahl deutscher und europäischer Unternehmen profitieren werde. Auch die Zeichen der Entspannung zwischen Nord- und Südkorea, die selbst US-Präsident Trump inzwischen zum Ablassen von seiner kriegerischen Rhetorik bewogen hätten, hätten zum Börsenaufschwung beigetragen.Dennoch dürfte das Erreichen neuer Hochs bei DAX und EURO STOXX 50 kein Selbstläufer sein. Gewinnmitnahmen würden für Anleger außerhalb des Euro-Raums mit Blick auf die für sie vorteilhafte Wechselkursentwicklung (die den Exportunternehmen des Euro-Raums dagegen das Leben schwerer macht) immer attraktiver. Auch würden sich die europäischen Börsen bei einer überfälligen Korrektur an den US-Börsen, wo Aktien inzwischen reichlich hoch bewertet erscheinen würden, nicht abkoppeln könnten. Hinzu kämen die immer noch zahlreich vorhandenen globalen Spannungen und politischen Risiken sowie die Ungewissheit über Tempo und Ausmaß der anstehenden geldpolitischen Normalisierung dies- und jenseits des Atlantiks. Zudem rücke der Beginn der Berichtssaison für das Schlussquartal 2017 näher, in dem noch stärker als im dritten Vierteljahr die negativen Spuren der Entwicklungen auf den Devisenmärkten sichtbar werden dürften. (08.01.2018/ac/a/m)