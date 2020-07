Was den Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) anbetreffe, habe es wegen Feiertag keinen Handel gegeben.



Mit dem Einbruch der Wirtschaft in der Corona-Krise sei Daimler im 2. Quartal tief in die roten Zahlen gefahren. Unter dem Strich habe sich das Minus auf 1,9 Mrd. EUR belaufen. Der Umsatz sei von April bis Juni gegenüber dem Vorjahresquartal um 29% auf 30,2 Mrd. EUR eingebrochen. "Aufgrund der beispiellosen Covid-19-Pandemie mussten wir ein herausforderndes Quartal durchstehen", habe Daimler-Chef Källenius erklärt. Doch es gebe jetzt erste Anzeichen einer Absatzerholung, vor allem bei Mercedes-Benz Pkw.



Infolge der Corona-Krise sei der Kunststoffhersteller Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) im ersten Halbjahr in die roten Zahlen geraten. Bei einem Umsatzeinbruch um 22,7% auf rund 4,9 Mrd. EUR habe der Konzern einen Nettoverlust von 32 Mio. EUR verbucht. Vor Jahresfrist habe noch ein Gewinn von 368 Mio. EUR in den Büchern gestanden.



Die Coronavirus-Krise habe den Pharmakonzern Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) im ersten Halbjahr gebremst. Der Umsatz des weltgrößten Herstellers von Krebsmedikamenten habe zu konstanten Wechselkursen lediglich um 1% auf 29,3 Mrd. CHF zugelegt. Krankenhausaufenthalte und Arztbesuche seien deutlich zurückgegangen, sodass die Patienten auch weniger Medikamente bezogen hätten. Inzwischen beobachte das Basler Unternehmen aber eine deutliche Erholung. (24.07.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Überraschende Quartalsberichte sorgten zwar erst für eine gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,01%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,29%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,54%), infolge eines schwächeren Starts an den US-Börsen konnten aber keine Gewinne gehalten werden, berichten die Analysten der NORD/LB.Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) nach einem überzeugenden Quartalsbericht an der DAX-Spitze mit +4,26%.