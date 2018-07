Ähnlich sei die Lage in Europa: Die guten Ergebnisse von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) und Alstom (ISIN FR0010220475/ WKN A0F7BK) seien von den Märkten nicht "abgekauft" worden, wohingegen Publicis (ISIN FR0000130577/ WKN 859386) und Stora Enso (ISIN FI0009005961/ WKN 871004) unter Druck geraten seien. Das Phänomen sei bei Small und Mid Caps noch ausgeprägter. Die schlechten Ergebnisse von Husqvarna (ISIN SE0001662222/ WKN A0J2R2) und Dormakaba (ISIN CH0011795959/ WKN 898080) sowie die Gewinnwarnung von Wessanen (ISIN NL0000395317/ WKN A0J2RH) hätten diese Titel um mehr als 15 Prozent einbrechen lassen. Dieser seit einigen Quartalen zu beobachtende Trend an den Märkten scheine sich zu verstärken.



Die Geopolitik stelle jedoch weiterhin eine Bedrohung dar. Durch seine Kritik an der Geldpolitik der US-Notenbank FED und seinen Wunsch nach einem schwächeren US-Dollar habe US-Präsident Trump für eine Abwertung des Greenback gesorgt, während die Äußerungen des FED-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Parlament noch zu einer Aufwertung geführt hätten. Donald Trump habe vor allem gegen Ende der vergangenen Woche mit seinen Aussagen über die möglichen Strafzölle auf chinesische Importe für Aufsehen gesorgt. Es könnte hier um Waren im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar gehen.



Zu alledem sei auch noch das hektische Umfeld in Asien hinzugekommen: Nach der Veröffentlichung einiger leicht unter den Erwartungen liegender Konjunkturindikatoren zu Beginn der vergangenen Woche setze China mit jedem weiteren Fixing die Abwertung des Yuan fort.



Europa sehe dem jedoch nicht tatenlos zu. Während Jean-Claude Juncker im Vorfeld seines Treffens mit Donald Trump an diesem Mittwoch Entschlossenheit zeige, festige die Europäische Kommission die Bande mit ihren anderen Handelspartnern. So sei offiziell die Errichtung einer riesigen Freihandelszone mit Japan verkündet worden.



Insgesamt sei die vergangene Woche also recht ereignisreich gewesen. Auch wenn die Ergebnisse der Unternehmen das Augenmerk der Analysten auf sich gezogen hätten, seien sie nicht imstande gewesen, die Geopolitik vom Steuerruder der Märkte zu verdrängen. (24.07.2018/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Das Gespenst eines Handelskrieges schwebt seit Wochen über den Märkten, ohne sie jedoch ernsthaft aus der Bahn zu werfen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Cross Asset Manager von La Financière de L'Echiquier.Die Berichtssaison der Unternehmen, die nach den USA nun auch in Europa beginne, habe hoffen lassen, dass die Nachrichten aus den Unternehmen zeitweilig die Oberhand über Geopolitik und Makroökonomie gewinnen könnten. Letztlich sei dies aber nicht wirklich der Fall.Sicherlich hätten die Unternehmenszahlen die Aktienmärkte belebt. Dies gelte vor allem für die Schwergewichte aus den USA: Nach ersten durchwachsenen Zahlen aus dem Bankensektor seien die Ergebnisse von Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388), Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) und Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) positiv aufgenommen worden. Den gleichen Kontrast habe es im Technologiesektor gegeben: Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484), dessen Abonnentenzahlen erstmals enttäuscht hätten, sei ebenso wie eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529), das seine Prognosen nach unten korrigiert habe, schwer unter Beschuss geraten. Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) habe dagegen besonders wegen seiner Cloud-Aktivitäten positiv überrascht, und auch IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) habe keinen Grund mehr zur Sorge gegeben. Insgesamt seien die Enttäuschungen stärker abgestraft worden, als die schönen Überraschungen positiv aufgenommen worden seien.