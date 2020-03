Die Deutsche Post habe ihre Ende Februar bekannt gegebenen, vorläufigen Geschäftszahlen für 2019 bestätigt: Erlöse +2,9% auf 63,3 Mrd. EUR, operatives Ergebnis (EBIT) +30,6% auf 4,1 Mrd. EUR. Die Dividende solle auf 1,25 (1,15) EUR je Aktie erhöht werden, habe die Post mitgeteilt. Für 2020 habe der Logistiker die Prognose eines Konzern-EBIT von mehr als 5 Mrd. EUR unter Vorbehalt gestellt. Neben einem noch nicht quantifizierbaren Effekt durch das Coronavirus rechne die Post mit Belastungen von 300 bis 400 Mio. EUR durch das Aus für den Street Scooter.



Die Genehmigungsbehörde für Ausländische Investitionen in den USA (CFIUS) habe keine Bedenken bezüglich der Übernahme von Cypress Semiconductor durch Infineon, hätten die Unternehmen mitgeteilt. Der US-Konzern stelle unter anderem Halbleiter für selbstfahrende Autos her.



In einem schwierigen Umfeld mit einer schwächelnden Nachfrage und Preisdruck habe Klöckner & Co. (ISIN DE000KC01000 / WKN KC0100) 2019 bei Umsatz und Ergebnis Abstriche machen müssen. Bei rückläufigen Erlösen von 6,3 Mrd. EUR (-7%) sei das operative Ergebnis (EBITDA) auf 124 (229) Mio. EUR zurückgegangen. Das Konzernergebnis sei mit -55 (+69) Mio. EUR sogar negativ gewesen. Stabilere Preise und Kostensenkungen sollten 2020 für einen deutlichen Anstieg des EBITDA sorgen.



Symrise habe 2019 den Umsatz um 8,0% auf 3,408 Mrd. EUR gesteigert. Das um Einmaleffekte normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 12,2% auf 707,2 Mio. EUR verbessert. Für 2020 rechne der Duft- und Aromenhersteller mit Zuwächsen über dem Marktwachstum (4,0%e).



Nach den kräftigen Steigerungen der Vortage habe sich das Blatt für den Euro am Dienstag gewendet. Zuletzt gestiegene Währungen seien verkauft worden, die Verlierer der letzten Tage gekauft.



Die Entspannung an den Aktienmärkten habe auch die Ölpreise mit nach oben gespült, die um rund 10% zugelegt hätten. Der Goldpreis habe am Berichtstag etwas leichter tendiert. (11.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lange sah es so aus, als sollte der deutsche Aktienmarkt endlich einmal wieder mit einem grünen Vorzeichen schließen, so die Analysten der Nord LB.Die Börse in Tokio habe es vorgemacht, und auch die Eröffnung an der Wall Street sei angesichts des von Donald Trump in Aussicht gestellten US-Hilfspakets freundlich gestartet. Dass den angekündigten Hilfen nicht gleich Taten gefolgt seien, habe die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,41%, MDAX -0,82%, TecDAX -0,49%) dann doch wieder skeptischer werden lassen.Die Geschäftszahlen der Deutschen Post seien ganz nach dem Geschmack der Anleger gewesen; die Aktie habe 6,08% gewonnen. Infineon seien nach der Genehmigung einer US-Behörde zur Übernahme von Cypress Semiconductor um 1,14% gestiegen. Dow Jones +4,89%, S&P 500 +4,94%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +4,95%) deutlich im Plus geschlossen. Unter den Einzeltiteln seien jene besonders gefragt gewesen, die zuletzt "unter die Räder" gekommen seien, wie z.B. Ölwerte, Kreuzfahrtunternehmen und Airlines.Der Nikkei-225 gebe deutlich nach: 19.416 Punkte (-2,27%).