Zum ersten Mal seit 2014 habe die Deutsche Bank im abgelaufenen Jahr mit 113 Mio. EUR wieder einen Gewinn erzielt. 2019 sei wegen der Kosten für den Konzernumbau noch ein Verlust von 5,7 Mrd. EUR angefallen. Vor allem die florierenden Geschäfte im Investmentbanking hätten zu dem Umschwung beigetragen.



Nach einem gut gelaufenen ersten Quartal des GJ 2020/21 (30.09.) erhöhe Infineon die Prognosen für das Gesamtjahr. Der Umsatz solle nun auf etwa 10,8 (bisher: 10,5; 2019/20: 8,6) Mrd. EUR steigen. Bei der operativen Umsatzrendite rechne der Konzern nun mit 17,5% (bisher: 16,5%, 2019/20:13,7%). "Neben der wirtschaftlichen Erholung kommt uns der Digitalisierungsschub in allen Lebensbereichen zugute", so CEO Ploss. In Q1 sei der Umsatz ggü. dem Vorquartal auf 2,631 (2,490) Mrd. EUR gestiegen, das Segmentergebnis habe bei 489 (379) Mio. EUR gelegen.



Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) habe 2020 mehr erwirtschaftet als erwartet. Nach vorläufigen Zahlen sei der Nettogewinn um 31% auf 883 (Prognose: mehr als 800) Mio. EUR zurückgegangen. Die Bruttoprämien seien um 12% auf 24,8 Mrd. EUR gestiegen. Hohe Belastungen durch die Corona-Krise hätten dafür gesorgt, dass die Schaden-Kosten-Quote auf 101,6% (98,2%) gestiegen sei. Der positive Trend aus der Prämien-Erneuerungsrunde zum 1. Januar stimme CEO Henchoz zuversichtlich für das laufende Jahr, wo der Rückversicherer einen Nettogewinn von 1,15 bis 1,25 Mrd. EUR anpeile.



Die boomende Nachfrage nach Coronavirus-Tests habe bei Roche die schwächere Entwicklung im Pharmageschäft abgefedert. Die Erlöse seien währungsbereinigt um 1% (-5% in CHF) auf 58,32 Mrd. CHF gestiegen, der Nettogewinn habe sich in der Heimatwährung um 7% (währungsber.: +17%) auf 15,07 Mrd. CHF erhöht.



Die robustere Konjunkturerholung in den USA ggü. der Euro-Zone, wo am Donnerstag schwächer als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten gemeldet worden seien, habe den Euro belastet.



Ansprechende US-Konjunkturdaten und die anhaltende Förderdisziplin der OPEC+-Staaten hätten die Ölpreise weiter steigen lassen. Der Goldpreis sei am Berichtstag eingebrochen. Die weiter zuversichtliche Stimmung an den Aktienmärkten und ein deutlich festerer USD würden das Interesse am gelben Metall schwinden lassen. (05.02.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,91%, MDAX +0,52%, TecDAX +0,22%) sind am Donnerstag weiter nach oben geklettert, so die Analysten der Nord LB.Am Nachmittag sei vonseiten der US-Börsen zusätzliche Unterstützung gekommen. Dass die Deutsche Bank 2020 erstmals seit sechs Jahren wieder einen Gewinn gemacht habe, habe die Anleger am Ende kalt gelassen. Die Aktie habe 0,27% verloren.Starke Konjunkturdaten, die Aussicht auf staatliche Corona-Hilfen und positive Quartalsbilanzen hätten an der Wall Street ( Dow Jones +1,08%, S&P 500 +1,09%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,23%) für Freude bei den Anlegern gesorgt. Der Online-Boom habe bei eBay (+5,3%) und PayPal (+7,4%) im letzten Quartal die Kassen klingeln lassen. Nikkei 225 sei es deutlich bergauf gegangen: 28.779 Punkte (+1,54%).