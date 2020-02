Der Nikkei 225 starte schwächer in die neue Woche: 23.685,98 Punkte.



Trotz eines leichten Umsatzrückgangs um 0,5% auf 6,8 Mrd. EUR habe die Elektronikhandelsholding CECONOMY in Q1 (Oktober bis Dezember) den Gewinn gesteigert. Der operative Ertrag (bereinigtes EBIT) habe um 20 auf 289 Mio. EUR zugelegt. Unter dem Strich habe CECONOMY 222 (147) Mio. EUR verdient. Damit habe das Unternehmen die ersten Früchte des Sparprogramms einfahren können. Die Jahresprognose sei bestätigt worden.



TUI baue sein Kreuzfahrtgeschäft um. Die TUI-Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd Cruises werde in das 2008 gegründete Joint Venture TUI Cruises eingebracht, an dem TUI und Royal Caribbean Cruises jeweils die Hälfte der Anteile halten würden. Die Vereinbarung bewerte Hapag-Lloyd Cruises mit 1,2 Mrd. EUR ohne Nettoverschuldung und führe zu einem Netto-Barmittelzufluss von circa 700 Mio. EUR, so die TUI weiter. Die frei werdenden Mittel sollten zur Stärkung der TUI Konzernbilanz und zur Beschleunigung der digitalen Transformation benutzt werden, habe CEO Joussen gesagt.



Wachstumssorgen hätten den Euro zum Wochenausklang belastet. So seien die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland, Frankreich und Spanien schwach ausgefallen.



Nach freundlichem Start sei es für die Ölpreise wieder leicht gen Süden gegangen. Schwächere konjunkturelle Daten hätten belastet. Gold finde zurzeit keine klare Richtung und schließe nahe des Vortagesniveaus. (10.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Auswirkungen rund um das Corona-Virus sind den Anlegern am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,45%, MDAX -0,82%, TecDAX -0,89%) nicht ganz geheuer, so die Analysten der Nord LB.Nach den Kursgewinnen der letzten Tage sei es am Freitag bergab gegangen. Erneut gefragt gewesen seien die Aktien der Deutschen Bank : +2,14%.Investoren an der Wall Street ( Dow Jones -0,94%, S&P 500 -0,54%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,47%) hätten die Sicherheitskarte gezogen. Nicht wissend wohin die Entwicklung bei dem Corona Virus noch führe, hätten Gewinnmitnahmen weit oben auf der Tagesordnung gestanden.