BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe 2019 mit insgesamt 2,52 Mio. Einheiten (+1,2%) so viele Fahrzeuge verkauft wie noch nie. Vertriebschef Nota sei auch für das neue Jahr zuversichtlich und erwarte einen weiteren Rekordabsatz.



Der Immobilieninvestor Deutsche EuroShop habe vor hohen Bewertungsverlusten im abgelaufenen Geschäftsjahr gewarnt. Nach der Bewertung des Immobilienvermögens aus unrealisierten und nicht liquiditätswirksamen Marktwertveränderungen sowie aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionen in das Portfolio für das Geschäftsjahr 2019 werde mit einem negativen Bewertungsergebnis vor Steuern von ca. -123,0 (Vorjahr: -58,3) Mio. EUR gerechnet, habe der Konzern mitgeteilt.



Samsung (ISIN US7960542030 / WKN 923086) habe 2019 unter der Schwäche im Speicherchip-Geschäft gelitten. Wie der südkoreanische Konzern mitgeteilt habe, sei der operative Gewinn in Q4 auf 7,1 Bio. W on (-34%) gesunken. Trotz des Rückgangs seien die Zahlen besser als erwartet gewesen, was auf eine Besserung des Branchenumfeldes schließen lassen könnte. Im Gesamtjahr habe das Betriebsergebnis nach vorläufigen Zahlen bei 27,7 Bio. Won gelegen, ein Rückgang um 53%.



Schwächere deutsche Auftragsdaten aus der Industrie und die überraschend guten US-Arbeitsmarktzahlen hätten den Kurs des Euro zur Wochenmitte gedrückt.



Nachdem die Raketenangriffe des Iran zunächst einen weiteren Höhenflug der Ölpreise zur Folge gehabt hätten, hätten die Aussagen Trumps, wonach er keine militärische Vergeltung plane, für eine Trendumkehr gesorgt. Am Ende hätten die Preise deutlich unter Vortag gelegen. Der Goldpreis sei in der Spitze bis auf 1.610 USD je Feinunze hochgeschnellt, habe die Gewinne aber nicht halten können und nahezu unverändert geschlossen. (09.01.2020/ac/a/m)







FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,71%, MDAX +0,32%, TecDAX +0,24%) wirkte der Vergeltungsangriff des Iran nur kurz negativ, so die Analysten der Nord LB.Statt Richtung 13.000 Punkte zu fallen, sei der Markt sogar deutlich in den grünen Bereich gedreht. Die Aktie der Deutschen Bank sei den zweiten Tag in Folge stark gewesen und habe mit einem Plus von 3,38% den Spitzenplatz im DAX erobern können. Bei den Nebenwerten sei es für Deutsche EuroShop nach einer Gewinnwarnung um 7,10% nach unten gegangen, VARTA seien nach einem negativen Analystenkommentar um 21,77% abgestürzt.Die moderaten Töne von Trump nach den iranischen Angriffen und ein überraschend starker Anstieg der US-Beschäftigungszahlen hätten an der Wall Street ( Dow Jones +0,56%, S&P 500 +0,49%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,67%) für Auftrieb gesorgt. Unter den Erwartungen liegende Quartalszahlen der Drogeriekette Walgreens Boots Alliance hätten die Aktie taumeln lassen (minus 5,84%). Boeing hätten nach dem Absturz im Iran 1,75% verloren. Nikkei für ein Kursfeuerwerk gesorgt: +2,31% auf 23.740 Punkte.