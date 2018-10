Die Deutsche Bank habe in Q3 deutlich weniger als im Vorjahr verdient, sehe sich aber auf gutem Weg, das Gesamtjahr 2018 mit einem Gewinn abzuschließen. Wie das Institut mitgeteilt habe, sei das Vorsteuerergebnis auf 506 (933) Mio. EUR gesunken. Der Nettogewinn habe bei 229 (649) Mio. EUR gelegen. Die Erträge seien um 9,0% auf 6,2 Mrd. EUR rückläufig gewesen. Die Bank sei auf einem guten Weg, ihre kurzfristigen Ziele bei den Kosten und beim Stellenabbau zu erreichen, habe es weiter geheißen.



Die DWS habe auch in Q3 unter Mittelabflüssen gelitten. Netto seien v.a. wegen Auswirkungen der US-Steuerreform 2,7 Mrd. EUR abgeflossen, habe die DWS mitgeteilt. Damit habe sich die negative Entwicklung der ersten sechs Monate fortgesetzt. Der bereinigte Vorsteuergewinn sei u.a. durch sinkende Kosten begünstigt worden und habe 177 Mio. EUR (+18%) erreicht. Der Nettogewinn habe bei 121 (92) Mio. EUR gelegen.



Eine positive Marktentwicklung in den USA habe beim Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN DE000KC01000 / WKN KC0100) in Q3 den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 59 (47) Mio. EUR ansteigen lassen. Das Konzernergebnis habe sich auf 22 (13) Mio. EUR verbessert.



Krones AG (ISIN DE0006335003 / WKN 633500) senke seine Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das Wachstum der Erlöse solle nur noch bei 4% (geplant: 6%) liegen. Die Umsatzrendite v. St. werde mit nur noch 6,5% (bisher: 7,0%) erwartet. Damit werde das Ergebnis v. St. um rund 25 Mio. EUR niedriger ausfallen. Grund für die Anpassung seien Währungseffekte und die Verschiebung von Großprojekten.



Schwache europäische Konjunkturdaten hätten zur Wochenmitte den Euro belastet, der die Marke von 1,14 USD nach unten durchbrochen habe.



Trotz überraschend stark gestiegener US-Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise am Berichtstag zugelegt. Hintergrund dieser Entwicklung seien die deutlich gefallenen Bestände an Benzin und Destillaten gewesen. Der Goldpreis habe sich leicht verbessert präsentiert. (25.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schwächer als erwartet ausgefallene deutsche und europäische Konjunkturdaten und erneut zum Teil enttäuschende Quartalszahlen erstickten einen Erholungsversuch des deutschen Aktienmarktes ( DAX -0,73%, MDAX -0,57%, TecDAX -0,73%) im Keim, so die Analysten der Nord LB.Obwohl die Deutsche Bank für das Gesamtjahr wieder einen Gewinn anpeile, seien Anleger mit den Ergebnissen des dritten Quartals nicht zufrieden gewesen und hätten die Aktie 4,76% gen Süden geschickt. Die vorsichtige Prognose des Konkurrenten Texas Instruments sei auch an Infineon (-4,70%) nicht spurlos vorbeigegangen.Die US-Börsen ( Dow Jones -2,41%, S&P-500 -3,09%, Nasdaq -4,43%) seien weiterhin unter Druck geblieben. Ein enttäuschender Ausblick des Chip-Herstellers Texas Instruments habe die Aktie um 8,22% fallen lassen. AT&T sei trotz eines Umsatz- und Gewinnsprungs um 8,06% abgesackt; hier hätten die Erwartungen des Marktes noch höher gelegen. Boeing habe gegen den Trend ein Plus von 1,31% geschafft. Der Flugzeugbauer habe zuvor seine Prognose erhöht. Nikkei-225 notiere aktuell mit deutlichen Einbußen von 3,47%.