Der Umsatz des Schweizer Sanitärtechnikkonzerns Geberit sei im ersten Halbjahr wegen der Corona-Beschränkungen und wegen negativer Währungseffekte um 9,8% auf 1,47 Mrd. CHF gesunken. Infolge der nach wie vor bestehenden Unsicherheiten im Hinblick auf die Corona-Pandemie sei es nach Aussage der Konzernleitung nach wie vor nicht möglich, die Entwicklung der Bauindustrie im weiteren Jahresverlauf einzuschätzen.



Der Schweizer Hörgeräte-Hersteller Sonova erwarte wegen der Maßnahmen zu Eindämmung der Coronavirus-Pandemie im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 ein Umsatzniveau von etwa 65 bis 75% gegenüber der Vorjahresperiode und beim bereinigten EBITA eine positive Marge im einstelligen Bereich.



Der japanische IT-Konzern Fujitsu plane bis März 2023 die Hälfte seiner Büroflächen aufzugeben. Es sei infolge der Coronavirus-Pandemie die "neue Normalität", dass für die rund 80.000 Mitarbeiter in Japan das Arbeiten von zuhause nach Möglichkeit der neue Standard werde, habe der Konzern mitgeteilt.



Der Euro habe von deutlich verbesserten Auftragseingängen der deutschen Industrie profitiert und sei auf über 1,13 USD gestiegen.



Im Sog der erneut anziehenden Aktienmärkte hätten sich auch die Ölpreise weiter verbessern können. Gold habe wieder etwas heller geglänzt. Damit komme die Marke von 1.800 USD je Feinunze in Sichtweite. (07.07.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Positive Vorgaben aus China und ein guter Start der Wall Street haben die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,64%, MDAX +1,63%, TecDAX +1,27%) zum Wochenauftakt nach vorne gebracht, so die Analysten der Nord LB.Stärkster DAX-Wert seien Deutsche Bank gewesen, die 3,90% vorgerückt seien. Aktien der Commerzbank hätten im MDAX um 7,49% angezogen, nachdem am Wochenende sowohl CEO Zielke, als auch AR-Chef Schmittmann ihren Rückzugangekündigt hätten.Die US-Börsen ( Dow Jones +1,78%, S&P-500 +1,59%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,21%) hätten mit deutlichen Zuwächsen geschlossen und dabei u.a. von einer guten Stimmung bei den US-Dienstleistern im Juni profitiert. Der entsprechende ISM-Einkaufsmanagerindex sei überraschend stark auf 57,1 (45,4) Punkte geklettert und habe damit wieder Wachstum signalisiert. Technologietitel seien gesucht gewesen: Amazon +5,8%, Apple +2,7%, Microsoft +2,2%. Nikkei 225 notiere aktuell mit 22.595 Punkten (-0,53%) etwas leichter.