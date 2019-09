Die konjunkturelle Unsicherheit habe die Anleger zu defensiven Titeln greifen lassen. Auf Sektorenebene (STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820)) hätten sich Dividendentitel aus den Bereichen Immobilien, Versorger sowie Nahrung und Getränke mit einem Zuwachs von 1,0 bis 1,7 Prozent am besten entwickeln können. Im Gegenzug hätten zyklische Branchen wie Automobile, die Banken sowie Grundstoffe mit bis zu 2,6 Prozent merklich nachgegeben. Bei den Einzeltiteln im DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe in der Berichtswoche die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) mit minus 5,5 Prozent am deutlichsten verloren. Wochengewinner sei Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) gewesen (plus 4,6 Prozent), dessen Expansion in Schweden am Markt von Analystenseite her positiv bewertet worden sei.



Im Bankensektor habe es zudem weitere deutliche Verluste gegeben. Die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100), die im Rahmen ihres Umbauprogramms ihren Ertragsausblick für 2019 nach unten korrigiert habe, habe 6 Prozent verloren. Einen Abschlag von 15 Prozent habe zudem die Aktie der ABN Amro (ISIN NL0011540547/ WKN A143G0) hinnehmen müssen. Nach Presseberichten seien staatsanwaltliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche aufgenommen worden.



Seit Wochenmitte ergänze ein weiterer Titel die deutsche Börsenlandschaft. Die schwäbische Software-Schmiede TeamViewer (ISIN DE000A2YN900/ WKN A2YN90) sei neu an den Markt gekommen. Mit einem Emissionsvolumen von rund 2,2 Milliarden Euro und einem - im Falle der Platzierung aller Aktien - Börsenwert von 5,3 Milliarden Euro belege das Unternehmen Platz fünf unter den zehn größten Börsengängen (IPO) des laufenden Jahres. Allerdings habe sich der Auftakt etwas holprig gezeigt. Mit 26,25 Euro habe der Ausgabepreis nach mehrfacher Überzeichnung am oberen Ende der Spanne gelegen. Nach der Erstnotiz, die dem Ausgabepreis entsprochen habe, habe der Kurs bis Freitagmittag um 7 Prozent nachgegeben.



Insgesamt zeige sich international das Geschäft für Börsengänge nach einem Bericht der "Börsen-Zeitung", die eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young veröffentlicht habe, im laufenden Jahr eher mau und sei auch im dritten Quartal weltweit rückläufig gewesen. (Ausgabe vom 27.09.2019) (30.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts der negativen Konjunkturdaten gewannen die Rezessionsängste der Anleger in der Berichtswoche vom 23. bis zum 27. September die Oberhand, so die Experten von Union Investment.Seit der Handelseröffnung am Montagmorgen würden die Aktienmärkte Kursabschläge verzeichnen. Zur Wochenmitte hin hätten sich die Börsen aber wieder etwas fangen können. US-Präsident Trump habe in Aussicht gestellt, dass es schneller als gedacht eine Handelsvereinbarung mit den Chinesen geben könnte. Darüber hinaus habe eine Einigung der USA und Japan bezüglich eines ersten, begrenzten Handelsabkommens für weiteren Optimismus gesorgt. Hierbei bleibe der Automobilsektor jedoch vorerst außen vor.