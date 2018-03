Die japanische Börse sei leichter in die Woche gestartet (Nikkei: 20.493,31/ -0,4%).



Einen Gewinn auf Rekordniveau von 1,8 Mrd. Euro (+9%) melde der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Dank höherer Mieten und Wertsteigerungen in den Großstädten sei das operative Ergebnis von 384 auf 432 Mio. Euro gestiegen und beschere den Anlegern eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie (Vj.: 0,74).



Der Euro habe vom schwachen USD profitiert und weiter zugelegt.



Die Ölpreise hätten zum Wochenschluss kräftig angezogen. Marktbeobachter hätten zur Begründung die Sorge der Anleger vor einem schärferen Vorgehen der USA gegen das wichtige Förderland und OPEC-Mitglied Iran angeführt. Aber auch die jüngsten Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Khalid Al-Falih hätten unterstützt. Demnach könnte die von OPEC-Staaten und anderen Förderländern wie Russland gemeinsam beschlossene Produktionskürzung auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.



Um den Goldpreis sei es vergangene Woche relativ ruhig geblieben, am Freitag habe aber auch ihn die Sorge vor einem globalen Handelskrieg erreicht und der Preis habe kräftig zugelegt. (26.03.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -1,77%, MDAX -0,71%, TecDAX -1,02%) rutschte auch am Freitag ins Minus, so die Analysten der Nord LB.Zu groß sei die Furcht der Anleger vor Trumps Zollpolitik und deren Folgen gewesen. Der DAX sei unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gefallen. Im DAX hätten nur zwei Titel ein Plus geschafften: E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) und Deutsche Telekom . Erneut schwach sei die Deutsche Bank gewesen, die knapp 3% verloren habe.Der US-Aktienmarkt ( Dow Jones -1,8%, S&P-500 -2,4%, Nasdaq -2,1%) habe zum Wochenschluss erneut kräftig nachgegeben. Anleger hätten die Sorgen vor einem Handelsstreit nicht abzuschütteln vermocht. Dem Cloud-Anbieter Dropbox sei dennoch ein starker Börsen-Einstand gelungen. Die Aktie habe mit 28,5 USD deutlich über dem Ausgabepreis von 21 USD gelegen. Facebook leide weiter unter der Datenaffäre und habe seinen Abwärtstrend mit -3,3% fortgesetzt.