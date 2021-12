Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist es zur Wochenmitte gelungen, die tags zuvor verbuchten Kursgewinne größtenteils zu verteidigen, berichten die Analysten der Helaba.Aber auch andere Entwicklungen gelte es bei der Marktbeurteilung zu berücksichtigen. In Japan sei die Wirtschaft im dritten Quartal stärker geschrumpft als dies erwartet worden sei und am chinesischen Immobilienmarkt würden die negativen Meldungen nicht abreißen. Gestern seien die Aktien der Kaisa Group vom Handel ausgesetzt worden, da wohl davon ausgegangen werden müsse, dass das Unternehmen eine fällige Zinszahlung einer USD-Anleihe nicht leisten werde. Zudem habe in der vergangenen Woche die Aoyuan Group verlauten lassen, dass wegen Liquiditätsproblemen keine Zahlungsgarantie gegeben werden könne. Wie es scheine, werde das Ausmaß dieser Krise immer größer, womit die Frage im Raum stehe, ob die Märkte die möglicherweise daraus resultierenden Risiken zeitnah einpreisen würden. Die Aktien von China Evergrande seien am Mittwoch auf ein neues Rekordtief von 1,72 HKD abgesackt.Am Mittwoch sei der DAX an der für den tertiären Trend relevanten 21-Tagelinie gescheitert. Im Anschluss sei es für den Leitindex abwärts gegangen. Folglich würden auf der Unterseite die 55,- 100- und 144-Tagelinien (Zone von 15.627-15.667) als erste Supports in den Fokus rücken. (09.12.2021/ac/a/m)