Aus Erleichterung über das Gesprächsangebot im Handelsstreit zwischen China und USA habe der japanische Aktienmarkt am Donnerstag Gewinne verzeichnen können: Der Nikkei 225 notiere aktuell bei 22.296 Punkten (+0,62%)



Razzien bei den VW-Töchtern Porsche und Audi wegen möglicher Abgas-Manipulationen bei Dieselfahrzeugen und Betrugsvorwürfen in diesem Zusammenhang hätten am Mittwoch für Verunsicherung gesorgt. 33 Staatsanwälte sowie rund 160 Einsatzkräfte der Landeskriminalämter Baden-Württemberg und Bayern hätten zehn Objekte in den beiden Bundesländern durchsucht. Unter den Beschuldigten solle ein Mitglied des Vorstands sein.



Dem Autozulieferer und Reifenhersteller Continental würden Wechselkurs- und Bestandsbewertungseffekte in Höhe von etwa 150 Mio. Euro zu schaffen machen, die im ersten Halbjahr belasten würden. Vor allem in der Reifensparte werde mit einer niedrigeren EBIT-Marge gerechnet, sodass die Prognose nach unten habe korrigiert werden müssen. Die Hannoveraner seien aber zuversichtlich, im Jahresend-Ergebnis die Verluste ausgleichen zu können.



Erneut passiere beim Eurokurs wenig: Die Gemeinschaftswährung habe am Mittwoch gegenüber dem USD nur leicht zulegen können, habe 1,2372 USD und somit nur etwas mehr als am Vortag gekostet.



Die Ölpreise würden wieder steigen. Gründe dafür seien rückläufige US-Lagerbestände und die Furcht vor einer Eskalation des SyrienKonflikts. Brent habe am Mittwoch um 1,11 USD höher notiert als am Vortag bei 72,68 USD und sei damit dem Dreieinhalb-JahresHoch der Vorwoche sehr nah gekommen. Der Goldpreis habe auf gewohnt hohem Niveau nahezu unverändert bei 1.348,92 USD (+0,3%) gelegen. (19.04.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,02%, MDAX +0,6%, TecDAX +0,6%) gab es so gut wie keine Kursveränderungen im DAX, die anderen Indices legten leicht zu, so die Analysten der Nord LB.Nach einer Gewinnwarnung bei Continental sei die Aktie zwischenzeitlich um knapp 6% gesunken, sei schließlich bei -4% ans Ende des Leitindex geraten und habe die Branche mit in die Tiefe gezogen: BMW Daimler und VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) hätten ebenfalls verloren, allerdings weniger. Aurubis sei mit knapp 8% der Sprung an die MDAX-Spitze gelungen.Die Luft sei raus, die Anleger würden erst mal durchatmen, habe es am Mittwoch an der Wall Street geheißen, wo sich bei den Indices ( Dow Jones -0,2%, S&P-500 +0,1%, Nasdaq +0,2%) ebenfalls wenig Bewegung gezeigt habe. IBM habe nur mäßige Aussichten bieten können, das Zwischenergebnis habe die Anleger nicht befriedigt und auch die Erwartungen der Analysten seien nicht erfüllt worden.