Der Batteriehersteller Voltabox habe den Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 71% auf 18,1 Mio. EUR gesteigert. Dabei sei das EBITDA auf 1,7 (0,2) Mio. EUR gestiegen. Voltabox erhöhe aufgrund der erwarteten Erstkonsolidierung des Zukaufs Navitas Systems für das dritte Quartal die Umsatzprognose von 60 auf 65 bis 70 Mio. EUR.



Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton habe im vergangenen Geschäftsjahr 2017/2018 (30.06.) den Umsatz um 20% auf 45,81 Mrd. USD steigern können. Der Gewinn hingegen sei um 37% auf 3,71 Mrd. USD zurückgegangen. Hintergrund sei eine Belastung durch den Verkauf des amerikanischen Schieferölgeschäfts an BP gewesen. Ohne Sondereffekte wäre der Gewinn u.a. dank höherer Ölpreise um 33% auf 8,93 Mrd. USD gestiegen. Die Schulden habe das Unternehmen auf 10,93 Mrd. USD abbauen können, ein Minus von 33%.



Die Kritik an der Zinserhöhungspolitik der amerikanischen Notenbank durch den US-Präsidenten habe den US-Dollar am Dienstag unter Druck gebracht. Trump habe sich in einem Reuters-Interview über die geldpolitische Straffung der FED negativ geäußert, was am Markt für Spekulationen gesorgt habe, dass die Notenbank ihren eingeschlagenen Kurs vielleicht verlassen könnte. Profitiert habe der Euro, der auf über 1,15 US-Dollar angezogen habe.



Die Ölpreise hätten sich den fünften Tag in Folge nach oben bewegt und damit den Kurseinbruch vom vergangenen Mittwoch mehr als wett gemacht. Marktteilnehmer würden auf die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit setzen; zudem habe sich die Schwäche der US-Währung kursstützend ausgewirkte.



Der Goldpreis sei am Berichtstag weiter gestiegen und nähere sich dem seit Mitte Juni bestehenden kurzfristigen Abwärtstrend an. Sollte diese bei etwa 1.195 USD verlaufende Linie nachhaltig überwunden werden, würde sich aus technischer Sicht wieder etwas Aufwärtspotenzial ergeben. (22.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelskonflikt hat dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,43%, MDAX +0,49%, TecDAX +0,32%) am Dienstag auf die Sprünge geholfen, so die Analysten der Nord LB. Bayer sei mit einem Plus von 1,66% erneut weit vorn im DAX zu finden gewesen. Dennoch: Der Kurssturz von vergangener Woche sei noch bei weitem nicht wieder aufgeholt. Commerzbank habe den Leitindex mit einem Zugewinn von 2,46% angeführt.Die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,25%, S&P-500 +0,21%, Nasdaq +0,49%) hätten am Dienstag weiter zugelegt und dabei von einem zunehmenden Konjunkturoptimismus und der Hoffnung auf einen Erfolg der in dieser Woche stattfindenden Gespräche über den Zollstreit profitiert. Intel sei mit +2,41% an der Dow-Spitze zu finden gewesen, der Konkurrent AMD habe 2,10% fester notiert. Toll Brothers habe nach Gewinnsprung 13,79% höher notiert. Nikkei 225 notiere aktuell bei 22.350 Zählern (+0,59%).