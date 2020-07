Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie das nationale Statistikamt Chinas meldet, sind die kumulierten Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen im Juni um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Im Mai habe das Plus nur 6,0 Prozent betragen. Für das erste Halbjahr stehe insgesamt ein Minus von 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf der Rechnung, von Januar bis Mai habe das Minus aber noch 19,3 Prozent betragen. Im ersten Halbjahr hätten die Firmen im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang von 5,2 Prozent verbucht. Nach fünf Monaten habe das Minus noch 7,4 Prozent betragen. Die Daten würden zeigen, dass sich die konjunkturelle Erholung in China nach dem Ende der Lockdown-Maßnahmen fortsetze und chinesische Aktien noch Kurspotenzial haben könnten. Risikobewusste Investoren könnten unter langfristigen Anlageaspekten durchaus ein Investment in Erwägung ziehen. (30.07.2020/ac/a/m)





