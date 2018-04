Für den MSCI Welt würden die Analysten mittlerweile einen Anstieg der 2018erUnternehmensgewinne von 14% gegenüber dem Vorjahr erwarten, d.h., die Schätzungen dürften die Effekte der US-Steuerreform nun voll berücksichtigen. Ende des letzten Jahres habe die Erwartung noch bei 10% Gewinnwachstum in 2018 für globale Aktien gelegen. Folglich sehe man in den nächsten Monaten die Risiken für den Revisionsbedarf bei den Gewinnschätzungen auf der Unterseite.



Die Analysten würden mit einer anhaltend erhöhten Volatilität an den Aktienmärkten rechnen - nicht nur wegen steigender Inflationssorgen und Anleiherenditen. Die positiven Wachstumsüberraschungen würden nachlassen, da die Analysten und Volkswirte ihre Schätzungen bereits nach oben revidiert hätten. Zudem hätten die politischen Risikofaktoren zuletzt wieder zugenommen. In Italien dürfte sich eine Regierungsbildung schwierig gestalten, während die Zolldiskussion auf die Anlegerstimmung drücke. Das fundamentale Umfeld für Aktien bleibe jedoch konstruktiv, zumal auch die Bewertungskennzahlen nach der Korrektur im Februar deutlich heruntergekommen seien. Die Weltwirtschaft boome weiterhin und das synchrone Wachstum der größten Wirtschaftsregionen gehe weiter. Dank der US-Steuerreform würden zudem die Unternehmensinvestitionen und Aktienrückkaufprogramme zunehmen.



Die Analysten hätten die Korrekturphase im Februar genutzt, die Übergewichtung von Aktien antizyklisch von moderat auf deutlich anzuheben. Analog würden sie bei einer Aktienrally überlegen, das Aktienengagement wieder zu reduzieren. Von einer Erholungsrally dürften neben europäischen Aktien vor allem japanische Werte profitieren. Beide Regionen seien zuletzt aufgrund des Zollstreits und ihrer heimischen Währungsaufwertung unter Druck geraten. Folglich hätten sie Aufholpotenzial gegenüber US-Aktien, die von einem schwachen US-Dollar und der nun eingepreisten Steuerreform profitiert hätten. Innerhalb Europas hätten die Analysten die starke Untergewichtung von GB-Aktien reduziert, nach der starken Underperformance in den letzten Monaten.



Für Japan würden eine attraktive Bewertung, Wirtschaftsreformen sowie die Unterstützung der japanischen Zentralbank in Form von Aktienkaufprogrammen sprechen - und zwar für mehr als 50 Mrd. USD im Jahr. Zudem würden die Analysten Schwellenländer-Aktien mögen, die insbesondere vom synchronen Wirtschaftsaufschwung profitieren würden und deren Wachstumsvorteil sich gegenüber Industrienationen in den nächsten Jahren weiter deutlich ausweiten dürfte. (Ausgabe Q2 2018) (03.04.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Am 8. Februar markierte der MSCI Welt seinen bisherigen Tiefststand in diesem Jahr - in der Spitze ist das globale Aktienbarometer um mehr als 10% gefallen, so Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg.Anschließend hätten sich vor allem US-Aktien wieder erholen können, während ihre europäischen Pendants nicht hätten mithalten können - auch aufgrund der US-Steuerreform. Europäische Aktien hätten sich damit seit Jahresanfang am schlechtesten entwickelt, Schwellenländer-Aktien am besten. Wie schon im letzten Jahr hätten sich zyklische Aktien, die von der guten Konjunkturlage profitieren würden, deutlich besser als defensive entwickelt. Small Caps hätten auch besser als Large Caps abgeschnitten.