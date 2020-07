Bonn (www.aktiencheck.de) - Aufatmen am Aktienmarkt. Vier der fünf größten Tech-Unternehmen der Welt haben gestern innerhalb von wenigen Minuten ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, so die Analysten von Postbank Research.Die Erwartungen seien hoch gewesen, denn ohne die Tech-Performance gäbe es im Coronavirus-Jahr deutlich höhere Verluste am Gesamtmarkt. Apple blicke trotz COVID-19 auf ein "Blowout"-Ergebnis mit Umsatzsteigerungen von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Nachbörslich sei die Aktie um knapp fünf Prozent gestiegen. Gleiches gelte für die Aktie von Amazon : Das Unternehmen habe als weltweit dominanter Online-Händler die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich schlagen können und den höchsten Quartalsgewinn der 26-jährigen Geschichte verbucht, ermöglicht durch eine Umsatzsteigerung von 40 Prozent.Auch Alphabet , die Muttergesellschaft von Google, habe die Gewinnerwartungen schlagen können, wenn auch weniger spektakulär. Die Werbeeinnahmen seien schwächer gewesen. Schließlich habe Facebook den Viererpack mit Umsatzsteigerungen von elf Prozent und einer Kurssteigerung von knapp sieben Prozent abgerundet. Insgesamt äußerst positive Ergebnisse. Schon im Vorfeld habe der Markt nach negativem Auftakt die Verluste eingegrenzt, nachbörslich sei es weiter nach oben gegangen. (31.07.2020/ac/a/m)