Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bewegungsmuster des DAX wiederholten sich zuletzt kontinuierlich, so die Analysten der Helaba.Weiter sei die Lage bei China Evergrande unklar. Die vielerorts steigenden Preise könnten das Wachstum der Unternehmensgewinne belasten. Lieferkettenunterbrechungen und stark schwankende Energiepreise würden zudem für Herausforderungen bei Prognosen und dem Timing sorgen. Sich tendenziell eintrübende Konjunkturaussichten sollten ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Zudem könnte der allgemein schwache Börsenmonat Oktober - Stichwort Saisonalitäten - noch die eine oder andere Überraschung bereithalten.Zuletzt seien die 200-Tagelinie sowie der 200-Tage-EMA einem ersten Test unterzogen worden. Nachdem die beiden Averages intraday bereits deutlich unterschritten worden seien, sei es auf Schlusskursbasis letztendlich gelungen, diese zu verteidigen. In der Vergangenheit habe häufig das Phänomen beobachtet werden können, dass ein zweiter Durchbruchsversuch mit größerer Dynamik vollzogen worden sei und damit letztendlich erfolgreich verlaufen sei. Die Tatsache, dass der laufende, übergeordnete Abwärtsimpuls von zunehmender Bewegungsintensität begleitet werde und die Handelsumsätze bei nachgebenden Kursen regelmäßig deutlich höher ausfallen würden, als dies bei steigenden Kursen der Fall sei, untermauere diese These. Supports auf der Unterseite würden sich bei 15.035, 14.970, 14.914, 14.855, 14.818 und 14.745 Zählern definieren lassen. (08.10.2021/ac/a/m)