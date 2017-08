Der in Hamburg ansässige Konzern Beiersdorf, zu dem unter anderem die Marken Nivea, Tesa und Eucerin gehören würden, habe seine Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Dabei sei der Umsatz des Unternehmens durch einen Hackerangriff Ende Juni in der Größenordnung von 35 Millionen Euro belastet worden. Allerdings hätten die Geschäfte im Juli nachgebucht werden können.



Bei dem Hackerangriff seien weltweit die IT- und Telefonsysteme des Unternehmens ausgefallen, die Hacker hätten damit hohe Geldsummen erpressen wollen. Der Umsatz habe sich in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um 3,3 Prozent erhöht. Das operative Ergebnis sei um 9,3 Prozent auf 561 Millionen Euro angestiegen. Insgesamt wolle das Unternehmen im Jahr 2017 um drei bis vier Prozent wachsen, hierbei würden auch neue Produkteinführungen helfen, wie etwa ein Sonnenschutzmittel, welches keine Flecken auf der Kleidung hinterlasse.



Nach den enttäuschenden Zahlen von Alphabet und Amazon habe Apple die Erwartungen der Analysten übertroffen: Das Unternehmen habe im vergangenen Quartal gut 41 Millionen Smartphones verkauft, eine Steigerung von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn sei um zwölf Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar angestiegen. Die Geldreserven Apples würden inzwischen 261,5 Milliarden US-Dollar betragen, von denen sich allerdings 90 Prozent außerhalb der USA befinden würden. Auch hinsichtlich der Prognose habe das Unternehmen überzeugt, die hohe Umsatzerwartung sei ein klares Indiz, dass das neue iPhone wie üblich noch bis Ende September auf den Markt gebracht werde. Zuletzt habe es Spekulationen gegeben, dass die Einführung des Modells aufgrund seiner technischen Komplexität verschoben werden müsste.



Die positiven Nachrichten hätten die Anleger überzeugt, die Apple-Aktie habe ein Rekordhoch erreicht. Der Börsenwert des bereits seit längerem teuersten börsennotierten Unternehmen weltweit sei auf mehr als 830 Milliarden US-Dollar geklettert. Damit sei Apple an der Börse mehr wert als die acht wertvollsten DAX-Unternehmen SAP, Siemens, Bayer, Allianz, BASF, Deutsche Telekom, VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) und Daimler zusammen. Alle DAX-Werte seien derzeit knapp 1,5 Billionen US-Dollar wert, in etwa die addierten Werte von Apple und der Google-Mutter Alphabet. (Ausgabe vom 04.08.2017) (07.08.2017/ac/a/m)





HamburgFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Verlauf der vergangenen Handelswoche konnte der Dow Jones Index am Donnerstag abermals eine Bestmarke oberhalb von 22.000 Punkten erreichen, so die Experten von Union Investment.Die europäischen Börsen hätten nach dem positiven US-Arbeitsmarktbericht ebenfalls freundlich tendiert, insbesondere der britische und der italienische Aktienmarkt hätten auf Wochensicht zulegen können. Belastend wirke für europäische Unternehmen der fortgesetzte Aufschwung des Euros gegenüber dem US-Dollar, was europäische Produkte im internationalen Vergleich teurer werden lasse. Die positiv verlaufende Berichtssaison unterstütze weiterhin die weltweiten Aktienmärkte.