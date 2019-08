Dank höherer Mieten habe der Wohnungskonzern LEG im ersten Halbjahr seinen Gewinn deutlich gesteigert. Der operative Gewinn (FFO 1) habe in den ersten sechs Monaten um 9,3% auf 171 Mio. EUR zugelegt. Die operative EBITDA-Marge habe sich auf 74,5 (Vorjahr: 72,1) Prozent verbessert. "Wir sehen uns auf einem guten Weg, unsere gesteckten Ziele unter Berücksichtigung unserer Kauf- und Verkaufsaktivitäten zu erreichen", habe LEG betont.



Nach einem starken Jahresstart habe das IT-Systemhaus Bechtle auch in Q2 bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Der Umsatz sei von April bis Juni um 30,7% auf 1,26 Mrd. EUR geklettert. Das Betriebsergebnis habe sich um 30,0% auf 57,1 Mio. EUR verbessert, das Vorsteuerergebnis habe 55,7 Mio. EUR betragen. Gestützt durch ein sehr starkes erstes Halbjahr sollten Umsatz und Ergebnis sehr deutlich über dem Vorjahr liegen.



Der Automobilzulieferer HELLA habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/2019 (per Ende Mai) sein Ergebnis verbessert. Das um Restrukturierungsmaßnahmen und Portfolioeffekte bereinigte operative Ergebnis habe sich um 5,9% auf 585 Mio. EUR erhöht. Der Vorstand schlage eine Sonderdividende vor, die Gesamtdividende solle bei 3,35 EUR je Aktie liegen. Der Umsatz sei aufgrund der Trennung vom Großhandel auf 7,0 (7,1) Mrd. EUR gefallen. Für 2019/20 rechne HELLA mit einem währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz von rund 6,5 bis 7,0 Mrd. EUR sowie einer bereinigten EBIT-Marge von rund 6,5 bis 7,5%.



Der Euro habe sich von den schwachen Konjunkturdaten aus Europa und dem politischen Gerangel in Italien wenig beeindruckt gezeigt und halte sich bei 1,12 USD.



Die Spekulationen am Markt über weitere Kürzungen der Produktionsmenge hätten auch zum Wochenausklang bei den Ölpreisen für anziehende Notierungen gesorgt. Gold habe die 1.500 USD-Marke weiterhin fest im Blick. (12.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,28%, MDAX -0,93%, TecDAX -1,56%) verhagelten die politischen Neuigkeiten aus Italien eine positive Wochenbilanz, so die Analysten der Nord LB.Nach den deutlichen Vortagesgewinnen hätten Anleger am Freitag auf die Bremse getreten. Eine mögliche Einigung in den Rechtsstreitigkeiten um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat habe Bayer zu einem Plus von zeitweise 11% verholfen. Am Ende seien +2,64% übrig geblieben.Am US-Aktienmarkt ( Dow Jones -0,3%, S&P-500 -0,7%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,0%) hätten Gewinnmitnahmen das Bild bestimmt. Negativ hätten Börsianer Äußerungen von Trump aufgenommen, in denen er Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt mit China zerschlagen habe. Nikkei 225 notiere bislang etwas schwächer bei 20.684,82 Punkten.