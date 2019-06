Der Nikkei-225 präsentiere sich aktuell 0,52% leichter (21.227 Punkte).



Der Bayer-Aufsichtsrat habe konkrete Maßnahmen zum Umgang mit den Problemen rund um Glyphosat angekündigt. Dafür solle u.a. ein Aufsichtsratsausschuss etabliert werden, der das Thema intensiv begleite, den Vorstand berate und Vorschläge zur Prozessstrategie mache, habe es geheißen.



Die Neuausrichtung (u.a. verstärkte Online-Präsenz) beim schwedischen Modehändler Hennes & Mauritz habe den Gewinn auch in Q2 (1.3. bis 31.5.) schrumpfen lassen. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Gewinn vor Steuern leicht auf 5,93 (6,01) Mrd. SEK zurückgegangen. Die Erlöse hingegen hätten sich um 11% auf 57,47 Mrd. SEK verbessert. Wie H&M weiter mitgeteilt habe, sei der Verkauf der Sommerkollektion sehr gut gestartet.



Der Euro habe aufgrund von fehlenden Impulsen am Donnerstag einen ruhigen Handelstag gehabt.



Nach dem Anstieg der Ölpreise zur Wochenmitte aufgrund des kräftigen Rückgangs der US-Lagerbestände hätten sich die Notierungen des schwarzen Goldes am Donnerstag kaum bewegt. Es sehe ganz so aus, als sollte der Goldpreis die Marke von 1.400 USD je Feinunze halten können. Ein stärkeres Strahlen werde allerdings durch die relative Ruhe im Handelskonflikt verhindert. (28.06.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die geplanten Gespräche auf dem G20-Gipfel in Japan zwischen Trump und Xi Jinping haben die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,21%, MDAX +0,18%, TecDAX +0,69%) verbessert, so die Analysten der Nord LB.Einsamer Gewinner sei die Bayer-Aktie gewesen, die 8,70% vorgerückt sei. Zuvor habe der Hedgefonds Elliott seinen Einstieg bei dem Pharmakonzern bekannt gegeben. Infineon seien nach positiven Aussichten des Konkurrenten Micron erneut gesucht gewesen und um 1,65% gestiegen.Vor dem G20-Treffen habe sich auch an der Wall Street ( Dow Jones -0,04%, S&P-500 +0,38%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,73%) niemand so richtig aus dem Fenster lehnen wollen. Boeing hätten 2,91% verloren, nachdem die US-Luftfahrtbehörde bei der 737 MAX ein neues Risiko festgestellt habe. Quartalszahlen über den Erwartungen hätten bei Walgreens Boots Alliance für ein Kursplus von 4,09% gesorgt.