Am Montag sei es für die Aktien von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) nach einem US-Urteil gegen die Konzerntochter Monsanto (ISIN US61166W1018/ WKN 578919) kräftig bergab gegangen. Die Papiere des Agrarchemie- und Pharmakonzerns seien um mehr als elf Prozent eingebrochen. Noch schlimmer sei es für die Aktionäre am Donnerstag geworden: Die Aktie habe knapp weitere fünf Prozent an Wert abgegeben und notiere auf dem niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren. Auslöser seien Klagen im Zusammenhang mit dem Monsanto-Herbizid Dicamba gewesen. Bayer habe Monsanto erst vor kurzem für rund 63 Milliarden US-Dollar übernommen.



Hintergrund für die Kursverluste zu Beginn der letzten Woche sei ein Urteil eines Geschworenengerichts in Kalifornien gewesen, welches den von Bayer übernommenen Agrarkonzern Monsanto zur Zahlung von fast 290 Millionen US-Dollar an einen Krebspatienten verurteile. Der ehemalige Hausmeister mache die glyphosathaltigen Herbizide von Monsanto für seinen Lymphdrüsenkrebs verantwortlich. Für die weiteren Verfahren könne das Urteil Signalwirkung haben, was zu weiteren teuren Schmerzensgeldzahlungen für Monsanto führen könnte. Monsanto sei umgehend gegen das Urteil in Berufung gegangen.



Grundsätzlich sei es in den USA zwar nicht ungewöhnlich, dass die Strafzahlungen bei solchen Verfahren später erheblich verringert oder die Urteile in der nächsten Instanz wieder aufgehoben würden. Dennoch würden einige Analysten die Risiken für den Konzern und damit seine Anteilseigner als hoch einschätzen. Denn Monsanto sei mit Tausenden ähnlichen US-Klagen konfrontiert. Einige Analysten hätten direkt nach dem Urteil erste Konsequenzen gezogen und das Kursziel für die Aktien von Bayer gesenkt. Die Unsicherheiten aus diesem Prozess könnten noch lange auf den Bayer-Aktien lasten. Es gelte jedoch zunächst nicht in Panik zu verfallen. Bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal Anfang September sollten Anleger besonders genau darauf achten, wie viel Geld Bayer für Risiken im Zusammenhang mit Glyphosat zurückgestellt habe.



Laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hätten im ersten Halbjahr des Jahres so viele deutsche Unternehmen wie noch nie eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Insgesamt hätten 42 Unternehmen negative Ad hoc-Mitteilungen berichtet, im Vorjahr seien es 29 gewesen. Nach Bekanntgabe der Nachrichten hätten die Aktien der Firmen am selben Handelstag im Schnitt um sieben Prozent an Wert nachgegeben und sich auch in der folgenden Handelswoche nicht erholt. Im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seien im ersten Halbjahr vier Mitglieder betroffen gewesen, namentlich die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900), die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) und Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000). Am 16. August habe auch der Düsseldorfer Henkel-Konzern (ISIN DE0006048408/ WKN 604840) seine Gewinnerwartungen zurückgeschraubt. (Ausgabe vom 17.08.2018) (20.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Handelswoche verlief an den weltweiten Aktienmärkten deutlich turbulenter als die vorherige, so die Experten von Union Investment.Zunächst hätten die Börsen ganz im Zeichen der Türkei-Krise gestanden. In der zweiten Wochenhälfte hätten die Börsen jedoch aufgrund einer gewissen Stabilisierung am Bosporus die Verluste zumindest nicht weiter ausgeweitet. Am Donnerstag habe der amerikanische Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sogar den größten Tagesgewinn der letzten vier Monate erzielen können. Getrieben worden sei dieser Zuwachs vor allem durch die gute Unternehmensberichterstattung von Wal-Mart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) und Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841). Die Aktie von Wal-Mart habe nach Veröffentlichung der Zahlen fast zehn Prozent an Wert zugelegt. Zudem habe die Ankündigung unterstützt, dass die USA und China ihre Gespräche hinsichtlich der Handelsbeschränkungen fortsetzen möchten.