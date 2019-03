Anhaltend hohe Vorleistungen für die "Mobilität der Zukunft" und die schwächere konjunkturelle Lage würden BMW den Sparkurs verschärfen lassen. Bis Ende 2022 sollten insgesamt mehr als 12 Mrd. EUR eingespart werden. 2019 werde das Konzernergebnis vor Steuern, u.a. zusätzlich auch wegen des Wegfalls positiver Bewertungseffekte, voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahreswert liegen, habe der Autobauer mitgeteilt. Bereits 2018 sei der Nettogewinn um 16,9% auf 7,207 Mrd. EUR zurückgegangen.



Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS EVENTIM habe 2018 den Konzernüberschuss erneut auf 118,5 (112,8) Mio. EUR gesteigert. Im laufenden Jahr erwarte das Unternehmen weitere Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis.



Der Auto- und Industriezulieferer NORMA Group habe den Konzernumsatz im GJ 2018 um 6,6% auf 1,084 Mrd. EUR verbessert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITA) sei 2018 um 0,8% auf 173,2 (2017: 174,5) Mio. EUR gesunken. 2019 peile der Konzern ein organisches Umsatzwachstum zwischen 1 und 3% an. Die EBITA-Marge solle zwischen 15 und 17% (2018: 16,0%) liegen.



Trotz eines deutlichen Anstiegs der Umsätze (+21% auf 1,342 Mrd. EUR) habe zooplus im vergangenen Jahr einen Vorsteuerverlust (EBT) von 2,3 (Vorjahr: +4,1) Mio. EUR ausweisen müssen. Als Grund seien gestiegene Marketing- und Logistikkosten genannt worden. Im laufenden Jahr peile der Internethändler für Heimtierprodukte ein Vorsteuerergebnis zwischen -15 und +5 Mio. EUR an. Der Umsatz solle nun etwas langsamer steigen als im Vorjahr. Hier rechne zooplus mit +14 bis +18%.



Der Eurokurs habe zunächst unter dem überraschend schwachen Anstieg der deutschen Erzeugerpreise gelitten, habe aber am Abend nach den Zinsaussagen der US-Notenbank markant zulegen können.



Der deutliche Rückgang der US-Rohöllagerbestände habe die Ölpreise am Nachmittag positiv beeinflusst, nachdem sie zuvor kaum bewegt gewesen seien. Der Goldpreis habe sich weiter erholt und deutlich über 1.300 USD notiert. (21.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Kurssturz des DAX-Schwergewichts Bayer und schwindende Hoffnungen auf einen schnellen Durchbruch bei den Handelsgesprächen haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,57%, MDAX -1,24%, TecDAX -0,96%) zur Wochenmitte nach unten gezogen, so die Analysten der Nord LB. Bayer habe mit -9,61% am DAX-Ende gestanden. Ein US-Gericht vertrete die Auffassung, dass das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup der Tochter Monsanto einen "erheblichen Faktor" bei der Verursachung der Krebserkrankung eines Klägers ausgemacht habe. Der Prozess gehe nun in die zweite Runde, wo geklärt werden solle, ob Monsanto versucht habe, Wissenschaftler, Behörden und die öffentliche Meinung hinsichtlich der Sicherheit seiner Produkte zu beeinflussen. Dabei gehe es dann auch um eventuelle Schadenersatzansprüche.Nach einer Berg- und Talfahrt seien die Indices an der Wall Street ( Dow Jones -0,55%, S&P-500 -0,29%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,07%) größtenteils gefallen. Finanzwerte hätten unter der Entscheidung der FED gelitten: J.P. Morgan (ISIN US46625H100/ WKN 850628) (-2,13%), Goldman Sachs (-3,38%), Bank of America (-3,40%). FedEx habe nach erneuter Prognosesenkung 3,50% tiefer notiert.