Der Nikkei-225 habe leichter bei 21.374,83 Punkten geschlossen.



Der Umbau bei der TUI hin zum Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft habe sich auch 2018 ausgezahlt. Bei einem auf 19,7 (18,5) Mrd. EUR erhöhten Umsatz (bei konstanten Währungskursen) sei das bereinigte EBITDA um 10,9% auf 1,222 Mrd. EUR angestiegen. Vorstandschef Joussen sehe sein Unternehmen auch in den kommenden Jahren auf Wachstumskurs. Er habe die Prognose bestätigt, die bis 2020 einen durchschnittlichen Zuwachs des bereinigten operativen Gewinns (EBITDA) von mind. 10% vorsehe.



In Erwartung eines Rückgangs beim op. Gewinn um bis zu 6% zum VJ (EUR 1,24 Mrd.) kündige METRO für 2019 die Trennung von der Supermarktkette Real an. Gründe für den Ertragsrückgang seien neben dem kriselnden Russland-Geschäft Investitionen in die Digitalisierung. Dennoch wolle METRO eine unveränderte Dividende von 0,70 Euro pro Aktie ausschütten. METRO habe bereits im Oktober für das vergangene Geschäftsjahr ein flächenbereinigtes Umsatzplus von 0,7% gemeldet. Die Großhandelssparte habe dabei um 1,3% zugelegt die zum Verkauf gestellte Supermarktkette Real habe ein Minus von 1,7% verbucht. Insgesamt habe der Umsatz bei 36,5 (37,1) Mrd. Euro gelegen.



Der Euro habe leicht verloren und notiere bei USD 1,1361. Der Referenzkurs der EZB sei höher bei USD 1,1371 festgesetzt worden.



Der Ölpreis von Brent sei auf USD 60,95 gesunken, WTI habe indes zugelegt. Der Goldpreis sei um rund drei USD auf 1.240,36 gesunken. (14.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,04%, MDAX -0,62%, TecDAX -0,65%) hielten sich die Anleger in Lauerstellung auf Ergebnisse der EZB und des EU-Gipfels zurück, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe vergeblich versucht, über 11.000 Punkte zu kommen. An der DAX-Spitze hätten die Aktien von BMW +2% zugelegt; der bayerische Autobauer habe gute Absatzzahlen, vor allem in China, melden können - das sei bei Anlegern besonders gut angekommen. Im MDAX seien METRO um mehr als 11% gefallen.An der Wall Street ( Dow Jones 0,3%, S&P-500 0,00%, Nasdaq -0,4%) hätten die versöhnlichen Töne zwischen USA und China kaum Wirkung gezeigt. So genannte defensive Titel wie Versorger und Immobilien seien gefragt gewesen.