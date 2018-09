Auch an der japanischen Börse warte man auf die US-Zinsentscheidung. Der Nikkei-225 lege nur leicht auf 24.015 Punkte zu.



BMW passe seine Jahresziele nach unten an. Im Segment Automobile werde nunmehr ein Umsatz leicht unter dem Vorjahreswert erwartet (zuvor: leicht über Vorjahreswert). Bei der EBIT-Marge rechne man mit mindestens 7% (zuvor: 8 bis 10%). Das Konzernergebnis vor Steuern werde moderat unter dem Vorjahreswert erwartet (zuvor: auf Vorjahresniveau). Hintergrund der Prognosesenkung seien u.a. erhebliche Angebotsverwerfungen durch den neuen Prüfzyklus WLTP und eine unerwartet hohe Wettbewerbsintensität, habe BMW mitgeteilt.



Novartis straffe die Produktion und verlagere zudem Jobs ins Ausland. In den nächsten vier Jahren wolle der Pharmakonzern rund 2.150 Stellen in der Schweiz streichen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Allerdings sollten auch 450 Stellen in der Zell- und Gentherapie neu geschaffen werden.



Der Euro sei im Handelsverlauf bis auf fast 1,18 USD gestiegen, sei am Ende mit 1,1771 USD aber doch wieder deutlich unter dieser Marke geblieben.



Die Ölpreise hätten am Dienstag erneut zugelegt, hätten anfängliche Gewinne aber nicht ganz halten können. Dabei habe die Entscheidung unveränderter Fördermengen der OPEC vom Wochenende noch nachgewirkt. Der Goldpreis klebe weiter an der 1.200er Marke. (26.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor der am Mittwoch stattfindenden Sitzung der FED haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,19%, MDAX -0,04%, TecDAX +1,67%) weitgehende Zurückhaltung geübt, so die Analysten der Nord LB.Lediglich der TecDAX habe ein größeres Plus erzielen können. Eine Gewinnwarnung von BMW (-5,39%) habe die Autotitel auf Talfahrt geschickt: Conti ( ISIN DE0005439004 WKN 543900 ) (-2,49%), Daimler (-2,48%), VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (-1,61%). Lufthansa sei vom weiter steigenden Ölpreis belastet worden (-5,21%). Wirecard habe nach einer positiven Studie erneut an der Spitze des Leitindex mit plus 4,91% gestanden.Die anstehende Zinsentscheidung der FED habe auch an der Wall Street ( Dow Jones -0,26%, S&P-500 -0,13%, Nasdaq +0,18%) die Anleger vorsichtig agieren lassen. Konjunkturdaten hätten kaum Einfluss auf die Kursfindung gehabt (Verbraucherstimmung weiter gestiegen, Case-Shiller-Immobilienindex schwächer als erwartet). Intel habe am Dow-Ende 2,13% verloren, nachdem Analysten die Einschätzung für Chipaktien gesenkt hätten.