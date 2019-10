Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere freundlicher bei 22.974,13 Punkten.



Anhaltend niedrige Verkaufspreise hätten den Kunststoffhersteller Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) im 3. Quartal belastet. Trotz einer Verbesserung bei den abgesetzten Mengen um 5,3% sei der Konzernumsatz um 14,6% auf 3,2 Mrd. EUR gesunken. Beim Betriebsergebnis habe es einen Einbruch um 50,5% auf 425 Mio. EUR gegeben. Das Nettoergebnis sei um 70,4% auf 147 Mio. EUR eingebrochen. Covestro habe seine Prognose für das Gesamtjahr konkretisiert und erwarte nun ein Mengenwachstum im Kerngeschäft im unteren einstelligen %-Bereich (bisher: Niedrigen bis mittleren einstelligen %-Bereich) und ein Betriebsergebnis zwischen 1,57 und 1,65 (bisher: 1,5 bis 2,0) Mrd. EUR.



LVMH habe Sondierungsgespräche zur Übernahme des amerikanischen Juweliers Tiffany bestätigt. Es sei aber noch offen, ob es zu einer Einigung komme, habe es geheißen. Reuters habe zuvor unter Berufung auf Insider berichtet, LVMH sei mit einer Offerte von 14,5 Mrd. USD an Tiffany herangetreten.



Die weltweit gestiegene Nachfrage nach medizinischen Geräten habe bei Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) im 3. Quartal für einen höheren Umsatz und verbesserte Gewinne gesorgt. Bei Erlösen von 4,7 Mrd. EUR (+6%) habe sich das das bereinigte Ergebnis (EBITA) auf 583 (568) Mio. EUR erhöht. Konzernchef van Houten habe die bereits reduzierten Jahresziele bekräftigt.



Die britische Großbank HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893) habe im 3. Quartal unter dem Handelskonflikt und den Wirren um den Brexit gelitten. Der Vorsteuergewinn sei überraschend deutlich um 18% auf 4,8 Mrd. USD gefallen. CEO Quinn sehe das Umfeld im 2. Halbjahr herausfordernder als in den ersten sechs Monaten und rechne nicht mehr damit, die geplante Eigenkapitalrendite von 11% zu erreichen. (29.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,37%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,45%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,32%) löste sich rasch von seinem verhaltenen Start in die neue Handelswoche und legte kräftig zu, nachdem Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit USA-China größer wurden, berichten die Analysten der NORD/LB.Getragen von den Aussichten im Handelsstreit hätten Automobilwerte zugelegt. BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403): Von 0,7% bis 2,2%.Werde der 1. Teil des Handelsabkommens mit China beim Gipfeltreffen in Chile im kommenden Monat unterzeichnet? Zusätzlich seien Spekulationen auf fallende Zinsen am Mittwoch bei der FED-Sitzung aufgetaucht. In diesem Umfeld habe die Wall Street kräftig angezogen: Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,5%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,6%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,1%. Unter den Einzelwerten habe Tiffany (ISIN US8865471085/ WKN 872811) am strahlendsten gefunkelt. Eine mögliche Übernahme durch LVMH (ISIN FR0000121014/ WKN 853292) habe den Kurs um rund ein Drittel auf gut 130 USD nach oben katapultiert.