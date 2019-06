Der neue Daimler-Chef Källenius kippe wegen der Abgasaffäre die Gewinnziele für dieses Jahr. Nach einem Monat im Amt müsse er die Rückstellungen für behördliche Verfahren und Rückrufe von Dieselfahrzeugen um fast 1 Mrd. EUR aufstocken. Dies werde das Ergebnis in Q2 belasten. Statt von einem leichten Anstieg gehe Daimler für 2019 nun von einem Betriebsgewinn in der Größenordnung des Vorjahres aus, also gut 11 Mrd. EUR. Es sei die dritte Gewinnwarnung in einem Jahr.



Der Infrastrukturkonzern Alstom setze sich nach dem Scheitern der geplanten Fusion mit der Siemens-Zugsparte neue Ziele. Im Geschäftsjahr 2022/23 werde nun eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 9% angestrebt, im Vergleich zu 7,1% im 2018/19. Bis dahin werde ein jährliches Umsatzwachstum von 5% angepeilt.



Der überwiegend für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer Gea stelle seine Konzernstruktur neu auf. Das Unternehmen solle künftig in fünf Divisionen mit jeweils bis zu sechs Geschäftseinheiten aufgeteilt werden. Dabei werde der Bereich Einkauf, Produktion und Logistik in einem eigenen Vorstandsressort zusammengefasst. Durch die neue Struktur solle u.a. eine bessere Steuerbarkeit des Konzerns erreicht werden.



Der gesunkene ifo-Geschäftsklima sei als Nachricht beim Euro verpufft. Vielmehr habe sich die europäische Gemeinschaftswährung unterstützt von einem durch Zinssenkungserwartungen unter Druck gebrachten USD auf ein neues Drei-Monats-Hoch führen lassen.



Nach wie vor würden die politischen Spannungen zwischen den USA und Iran die Ölpreise beeinflussen. In diesem Umfeld hätten auch gestern die Notierungen wieder angezogen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate sei um 38 Cent auf 57,73 USD geklettert.



Der Goldpreis erklimme immer neue Höhen. Die Marke von 1.400 USD sei mühelos übersprungen und im gesamten Handelsverlauf nicht unterschritten worden. Zwar könnte man auf diesem Niveau Widerstände aus den Jahren 2010 und 2011 anführen, aber würden diese tatsächlich die aktuellen Käufer interessieren? (25.06.2019/ac/a/m)







Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,53%, MDAX -0,12%, TecDAX +0,27%) erwischte einen verhaltenen Start in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB. Anleger würden bereits auf den G20-Gipfel Ende der Woche blicken und hätten sich vor neuen Engagements gescheut. Auch das ifo-Geschäftsklima habe auf die Kauflaune gedrückt. Eine erneute Gewinnwarnung habe Daimler mit -3,75% als Schlusslicht im DAX ausgebremst und weitere Automobilwerte mit nach unten gezogen. Der Hoffnungsfunke in Bezug auf den G20-Gipfel habe zwar anfangs an der Wall Street ( Dow Jones 0,00%, S&P-500 -0,2%, Nasdaq-Comp. -0,3%) offensichtlich heller als in Europa geleuchtet und zu anfänglichen Gewinnen geführt, jedoch hätten die Anleger auch hier zunehmend verunsicherter reagiert. Nikkei-225 notiere etwas leichter bei aktuell 21.141,87 Punkten.