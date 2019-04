BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) plane zusammen mit Microsoft die Digitalisierung von Fertigungsprozessen voranzutreiben. Beide Unternehmen hätten bekannt gegeben, eine offene Online-Plattform (OMP) aufzubauen, um Produktions- und Logistikabläufe zu vernetzen. Dabei würden BMW und Microsoft nicht unter sich bleiben wollen: Ziel der Initiative sei es, bis Ende des Jahres zusammen mit vier bis sechs Partnern an bis zu 15 konkreten Anwendungen zu arbeiten.



Die Neugeschäftsentwicklung der ersten drei Monate 2019 habe die Erwartungen des Leasing-Spezialisten GRENKE übertroffen. Das Neugeschäft der Gruppe Leasing - das sei die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - habe sich gegenüber Vorjahr um 22,0% auf 670,3 Mio. EUR (3M-2018: 549,2 Mio. EUR) erhöht. Kaum geringer die Entwicklung im Neugeschäft der Gruppe Factoring: So habe die Summe der angekauften Forderungen 142,4 Mio. EUR betragen, was einer Steigerung um 21,8% gegenüber dem Vorjahr entspreche (3M-2018: 116,8 Mio. EUR).



Der Euro sei gestern zeitweise kräftig unter Druck geraten und unter 1,12 USD gerutscht. Laut Marktteilnehmern seien dafür hauptsächlich zwei Gründe zu finden gewesen. Zum einen habe der starke USD belastet. Zum anderen sorge der nach wie vor ungeklärte Austritt Großbritanniens aus der EU für die Schwäche.



Einen erneut freundlichen Tag hätten die Ölnotierungen erwischt. Das aktuelle Umfeld habe mit einer generell risikofreudigeren Stimmung und jüngst den soliden Wirtschaftsdaten aus China für die Preiszuwächse gesorgt. Gold sei etwas glanzvoller aus dem gestrigen Handelstag gegangen. (03.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem schwungvollen Start in die Woche ging es gestern am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,62%, MDAX +0,36%, TecDAX +0,15%) zunächst verhaltener zu, so die Analysten der Nord LB.Erst gegen Mittag habe sich das Blatt gedreht. Gefragt gewesen seien vor allem Automobilhersteller und Zulieferer, die von den jüngsten US-chinesischen Handelsgesprächen profitiert hätten. Dow Jones -0,3%, S&P-500 0,00%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,3%) habe die Zurückhaltung die Oberhand gewonnen. Überzeugende Zahlen von Delta Air Lines (+6,5%) hätten die Luftfahrt-Branche beflügelt. Das wieder aufgeflammte Interesse an Cyber-Devisen, wie z.B. Bitcoin, habe Firmen, die sich mit der Blockchain-Technologie befassen würden, stark ansteigen lassen. So seien die Titel von Marathon Riot und DPW bis zu 23% in die Höhe gestiegen.