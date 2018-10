Der Nikkei-225 notiere aktuell bei 24.035,74 Zählern leichter.



Der Volkswagen-Konzern habe sich endgültig von seinem inhaftierten Audi-Chef Rupert Stadler getrennt. Der Netto-Umsatz von Pepsi (ISIN US7134481081 / WKN 851995) sei in Q3 um 1,5 Prozent auf USD 16,49 Mrd. gestiegen. Der US-Lebensmittelkonzern habe einen Gewinn von USD 2,5 Mrd. (USD +0,36 Mrd. ggü. Vorjahr) erzielt.



Der IT-Vermieter Grenke Gruppe Leasing habe in den ersten neun Monaten 2018 ein Neugeschäft von +22,6% gemacht und liege damit über der Jahresprognose von 18 bis 22%. Offenbar wolle angesichts des Brexit in England keiner mehr Briefe schreiben. Die Aktien der 500 Jahre alten Royal Mail hätten am Montag 18% verloren und seien mit nochmal -10,4% am Dienstag auf ein Rekordtief geraten.



Die Probleme in Italien hätten auch dem Euro zu schaffen gemacht, wenngleich Premierminister Giuseppe Conte ein klares Bekenntnis zum Euro abgegeben habe: Italien werde unumkehrbar im Euro bleiben. Die Furcht vor einer neuen Schuldenkrise habe die Gemeinschaftswährung dennoch auf unter USD 1,15 sinken lassen, nachdem zuvor die EZB den Referenzkurs bei USD 1,1548 am Dienstag und USD 1,1543 am Mittwoch festgelegt habe. Wegen des Brexit-Streits auf dem Torie-Parteitag sei das Britische Pfund unter Druck geraten.



Nachdem der Internationale Gerichtshof die USA wegen Sanktionen gegen den Iran verurteilt habe, habe Präsident Trump den seit 1955 mit dem persischen Land bestehenden Freundschaftsvertrag aufgekündigt. Die Ölpreise seien daraufhin weiter gestiegen, das Barrel Brent habe zur Wochenmitte knapp USD 86,00 gekostet, auch WTI habe 1,5% hinzugewonnen. Der Goldpreis tendiere wieder - wenn auch nur leicht - nach unten und notiere jetzt unter USD 1.197,00. (04.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,42%, MDAX -0,84%, TecDAX -0,23%) ist am Dienstag auch wegen der beabsichtigten höheren Staatsverschuldung in Italien, die die Anleger verunsicherte und verschreckte, rückläufig gewesen, so die Analysten der Nord LB.Trotz sinkender Kfz-Zulassungen in Deutschland im September um 30% aufgrund der verschärften Abgasregeln habe der Beschluss der Bundesregierung zum Diesel-Thema (Entschädigung, Umtauschprämie, Nachrüstung) den Automobilaktien gut getan: Daimler habe um über 2% zugelegt, VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und BMW hätten weniger als 1% gewonnen. Am DAX-Ende sei Siemens mit -2,65% gewesen.An der Wall Street ( Dow Jones gegenüber Montag und Dienstag +0,5 und +0,2%, S&P-500 +/- und +0,07%, Nasdaq -0,5 und +0,12%) habe der Dow am Dienstagnachmittag mit 26.771,91 Punkten ein neues Rekordhoch erklommen, das er mittwochs noch einmal getoppt habe und damit auf fünf Gewinntage in Folge gekommen sei. Michael Kors sei nach Übernahme von Versace um 3% gestiegen, die Aktien von GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) hätten 2,1% gewonnen, Intel habe 1,3% zugelegt.