Der Nikkei 225 präsentiere sich vor dem Wochenende etwas leichter und gebe 0,57% auf 21.632 Zähler ab.



BASF habe in Q2 beim Umsatz Einbußen in Höhe von 4% auf 15,2 Mrd. EUR hinnehmen müssen. Neben rückläufigen Preisen (-2%) seien vor allem die Verkaufsmengen (-6%) gefallen. Die deutlichsten Rückgänge habe der Bereich Basis-Chemiegeschäfte verzeichnet, welcher für 83% des gesamten Ergebnisrückgangs verantwortlich gewesen sei. Das bereinigte op. Ergebnis (EBIT) sei um 47% auf 1,05 Mrd. EUR gefallen. BASF erwarte hier für das Gesamtjahr einen Rückgang um bis zu 30%, der Umsatz solle leicht fallen.



Volkswagen trotze der schwächeren Automobilkonjunktur. Zwar seien in H1 die Auslieferungen um 2,8% auf 5,4 Mio. Einheiten zurückgegangen, Umsatz und Gewinn seien hingegen gestiegen. Bei Erlösen von 125,2 Mrd. EUR (+4,9%) sei das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen um 1,9% auf 10 Mrd. EUR geklettert. VW habe als einziger der großen deutschen Autohersteller die Prognose bestätigt und erwarte unverändert ein Umsatzplus von bis zu 5% und eine operative Rendite vor Sondereinflüssen zwischen 6,5 und 7,5%.



Der Euro habe am Berichtstag zunächst unter den schwachen ifo-Daten gelitten, habe die Verluste aber nach der EZB-Sitzung wieder aufholen und sogar leicht freundlicher schließen können.



Die Ölpreise hätten sich nach dem Rückgang des Vortages auf Erholungskurs befunden. Der Goldpreis habe sich am Donnerstag mit leicht sinkenden Notierungen präsentiert. (26.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -1,28%, MDAX -0,73%, TecDAX -1,31%) hat nach den Statements der EZB am Nachmittag deutlich ins Minus gedreht, so die Analysten der Nord LB.Zwar habe EZB-Präsident Draghi Aussagen zur Lockerung der Geldpolitik bekräftigt, gleichzeitig die Gefahr einer Rezession für die Eurozone aber als "relativ niedrig" eingeschätzt. Autobauer seien vom wieder stärkeren Eurokurs belastet worden (u.a. VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) trotz guter Quartalszahlen -2,87%).Die jüngste Kursrally an der Wall Street ( Dow Jones -0,47%, S&P-500 -0,53%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,0%) habe aufgrund schwächerer Bilanzen und der EZB-Sitzung ein Ende gefunden. Für Boeing sei es weitere 3,7% nach unten gegangen, Tesla seien nach den enttäuschenden Zahlen um 13,61% eingebrochen.