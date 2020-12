Der deutsche Staat wolle 25,1% des Rüstungszulieferer HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005/ WKN HAG000) vom aktuellen Mehrheitseigentümer KKR (zukünftiger Anteil: 43%) erwerben. Der Kaufpreis des Aktienpaketes liege nach Aussagen der Regierung bei 450 Mio. EUR. Die Bundesregierung habe den Einstieg vor allem mit der Bedeutung von HENSOLDT für die Bundeswehr begründet. "Die Gewährleistung der sicherheits- und verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien ist von besonderem nationalen Interesse", habe es geheißen. Der Bund wolle mit der Sperrminorität unerwünschten ausländischen Einfluss auf HENSOLDT verhindern. Das Unternehmen baue unter anderem Radarsysteme für den Eurofighter, Hightech-Kameras für Tornado-Flugzeuge sowie Panzer-Periskope.



Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) wolle die US-Firma Cadent übernehmen und damit sein Geschäft zur Behandlung von neuropsychiatrischen Krankheiten ausbauen. Cadent verfüge über eine Arznei zur möglichen Behandlung von Schizophrenie, die derzeit in einer Studie der Phase I getestet werde. Hinzu kämen eine experimentelle Therapie gegen Depression sowie ein Wirkstoff gegen Bewegungsstörungen. Beide befänden sich in Phase II-Studien. Novartis werde sämtliche ausstehende Aktien von Cadent erwerben und in Zukunft Meilensteinzahlungen entrichten. Die Transaktion solle in Q1/21 abgeschlossen werden.



Am Devisenmarkt würden die Akteure das Szenario einer Einigung beim Brexit spielen. Vor diesem Hintergrund hätten sowohl der Euro als auch das Britische Pfund gegen den USD zugelegt.



Stärker als erwartet gefallene US-Rohöllagerbestände und die immer wieder aufkeimende Hoffnung auf ein neues US-Konjunkturpaket hätten die Ölpreise weiter ansteigen lassen. Nach dem Überwinden der Widerstandszone um 1.860 USD habe der Goldpreis am Berichtstag weiter freundlich tendiert. (18.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Mögliche Fortschritte beim Hilfspaket für die US-Konjunktur und die Aussicht auf bald startende Corona-Impfungen haben den deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,75%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,77%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,66%) weiter anziehen lassen, so die Analysten der Nord LB.Die Rekordfahrt an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,49%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,58%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,84%) sei auch am Donnerstag weiter gegangen. Die Aussicht auf weitere Corona-Hilfen und eine anhaltend lockere Geldpolitik hätten den Markt angetrieben.